Tesla patenta un sistema para cargar sus Robotaxi sin riesgos

Los vehículos autónomos necesitan algo más que conducir solos para funcionar de manera eficiente. También deben resolver tareas como la recarga sin depender de la intervención humana.

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Tesla trabaja en esa dirección con una patente que busca detectar objetos metálicos en las plataformas de carga inalámbrica y reducir los riesgos durante el proceso.

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La propuesta cobra interés por su posible relación con el Cybercab y la infraestructura que la compañía desarrolla para sus servicios de transporte autónomo. Sin embargo, por ahora se trata de una tecnología patentada, no de una solución cuya implementación comercial esté confirmada.

Así funcionaría el sistema de Tesla

El principal desafío de la carga inalámbrica es identificar cuándo existe un elemento extraño sobre la superficie de recarga. Una pieza metálica puede alterar el funcionamiento eléctrico y generar calentamiento, mientras que los cambios de temperatura también pueden modificar las mediciones del sistema.

El esperado Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Para diferenciar ambas situaciones, Tesla plantea analizar varias señales eléctricas en distintas frecuencias. El método utiliza una bobina inductiva conectada a un circuito resonante y estudia parámetros como la resistencia, la inductancia y la amplitud de las señales.

Según la descripción de la patente, la presencia de un objeto metálico puede aumentar la resistencia de la bobina y reducir su inductancia. La combinación de estas variaciones ayudaría a distinguir un objeto extraño de un cambio térmico y a determinar si es seguro continuar con la recarga.

Llega el gran Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El Cybercab aparece entre las posibles aplicaciones

La tecnología encaja con los planes de Tesla para automatizar las operaciones de su flota autónoma. La empresa contempla estaciones de carga inalámbrica que permitirían a sus vehículos recuperar energía sin conexiones físicas ni asistencia directa de una persona.

El Cybercab es especialmente relevante en este escenario, pues está concebido para el transporte autónomo.

Si este tipo de infraestructura llega a implementarse, detectar objetos antes de transferir energía podría ayudar a mejorar la seguridad y reducir interrupciones innecesarias.

El Tesla Cybercab ya está en la calle. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Una patente que todavía debe pasar a la práctica

Por ahora, Tesla no ha confirmado que vaya a incorporar este sistema a sus vehículos o estaciones comerciales. La solicitud muestra una posible solución técnica, pero no garantiza que llegue a producción ni permite asegurar que eliminará por completo el riesgo de incendios.

Aun así, el desarrollo apunta a un aspecto importante para el futuro de los Robotaxi. Para que una flota autónoma opere con menos intervención humana, también necesita sistemas de recarga capaces de identificar problemas y responder de forma segura. La tecnología de Tesla busca avanzar precisamente en ese terreno.

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