Porsche y Manthey Racing celebran 30 años con dos autos extremos

La celebración de los 30 años de Manthey Racing no podía quedarse en una decoración especial. La compañía preparó dos Porsche concebidos para sacar el máximo rendimiento en circuito, con modificaciones que van desde la aerodinámica hasta la refrigeración y la suspensión.

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Los protagonistas son el Porsche 911 GT3 Cup MR 30 y el Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30. Cada modelo tendrá una producción limitada a 15 unidades y ambos debutarán mundialmente el 9 de octubre de 2026, durante la final del DTM en Hockenheim, Alemania.

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Esta versión parte del 911 GT3 Cup de generación 992.1 y desarrolla una propuesta enfocada en la velocidad y el comportamiento en pista. Su motor bóxer de seis cilindros y 4,2 litros entrega 560 caballos de fuerza, enviados a las ruedas traseras mediante una caja secuencial de seis velocidades.

La carrocería incorpora numerosas piezas de fibra de carbono reciclada, un alerón trasero revisado y elementos que mejoran el flujo de aire. También se optimizaron la refrigeración del motor y la de los frenos para soportar las exigencias de las sesiones prolongadas.

La suspensión ajustable en seis direcciones completa el conjunto. Durante el desarrollo del paquete, el vehículo registró 7:58.605 minutos en el trazado de 24,358 kilómetros de Nürburgring, con una configuración de menor potencia.

El Cayman apuesta por menos peso y más aerodinámica

El segundo modelo tiene un significado especial para Manthey, pues representa el cierre de una etapa de aproximadamente diez años de desarrollo sobre la plataforma Cayman.

El 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 alcanza 500 caballos de fuerza y reduce 5,7 kilogramos frente al modelo de referencia. Para lograrlo, incorpora componentes ligeros, piezas de carbono, nuevas ruedas y cambios en elementos de la carrocería.

También recibe un difusor de carbono, deflectores adicionales y mejoras en los sistemas de refrigeración. Algunos conductos de aire para los frenos derivan de soluciones desarrolladas para el Porsche 911 GT2 RS Clubsport EVO.

Una edición para coleccionistas y pilotos

Los dos autos lucen una combinación de blanco y rojo inspirada en la historia de Porsche en competición y en los colores de Manthey Racing. En el habitáculo también aparecen distintivos que identifican las versiones conmemorativas.

La producción será de apenas 30 ejemplares entre ambos modelos. Las solicitudes y los pedidos estarán abiertos hasta el 30 de octubre de 2026, fecha después de la cual Manthey definirá la asignación de los vehículos según su disponibilidad.

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