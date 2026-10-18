El Blazer EV 2027 sube de precio y sus ventas se hunden

Comprar un Blazer EV 2027 cuesta un poquito más, y justo cuando casi nadie lo está comprando. Chevrolet ajustó la tarifa de su SUV eléctrico y ahora el modelo parte de $46,795 dólares con el cargo de destino incluido. El incremento frente al 2026 es de apenas $300 dólares, pero el contexto le pone lupa a la decisión.

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El precio base es de $45 mil dólares, al que se suman $1,795 dólares por el cargo de destino. La versión de entrada, con tracción delantera, ofrece unos 288 caballos de fuerza y una autonomía cercana a las 312 millas.

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Si el cliente prefiere la tracción integral, el rango baja a unas 283 millas, casi 30 menos. En carga rápida de corriente directa, el modelo admite hasta 150 kW.

NACS de serie y pocos retoques

La novedad más práctica es el puerto NACS, también conocido como SAE J3400, que ahora viene de serie. Es el estándar de los Supercargadores de Tesla, así que el dueño podrá usar esa red sin cargar un adaptador, algo muy útil en viajes largos. Quien necesite conectarse a cargadores CCS o J1772 puede comprar un adaptador opcional de $398 dólares.

Lo demás es menor. Hay un diseño nuevo de rueda en negro brillante, tomado del Blazer SS, y una antena tipo aleta de tiburón también negra. Además, suma de serie un grabador de manejo con vista envolvente que aprovecha las cámaras del vehículo.

Ventas que se van al piso

Los números explican por qué el aumento llama tanto la atención. En el tercer trimestre de 2026, Chevrolet entregó apenas 1,261 unidades del Blazer EV, contra 8,089 del mismo periodo de 2025. Eso es una caída de más de 80%, y en aquel entonces los compradores todavía contaban con el crédito fiscal federal.

La Chevrolet Blazer es un ícono. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

En lo que va del año, el panorama se repite. La marca suma 4,427 unidades frente a 20,825 un año atrás, es decir, 78% menos. Para un modelo que debía ser uno de los pilares eléctricos de Chevy, son cifras muy por debajo de lo esperado.

Sin incentivo y con rivales más fuertes

Buena parte del golpe viene del fin del crédito fiscal de $7,500 dólares para autos eléctricos, que el IRS suspendió en septiembre de 2025. Sin ese respaldo, el precio pesa mucho más a la hora de decidir.

Para colmo, la competencia no espera. El Hyundai Ioniq 5 cuesta menos, tiene más autonomía y carga más rápido. También hay alternativas más económicas, como el Chevy Bolt EV y el Nissan Leaf. Ante ese escenario, hasta un ajuste de $300 dólares complica la tarea de convencer a nuevos clientes.

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