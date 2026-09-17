Los estadounidenses pagan cada vez más por sus automóviles: el costo sube 50% desde 2020

Aunque en los últimos meses los consumidores estadounidenses se han visto mayormente afectados por los elevados precios de la gasolina, que ya en algunos estados como California superan los $6 dólares, otros gastos también se han convertido en un peso para los bolsillos de los conductores.

Según un reciente análisis publicado por la cooperativa de crédito Navy Federal Credit Union, los propietarios de vehículos en Estados Unidos están pagando un 50% más en su mantenimiento desde el 2020.

De acuerdo con el informe, además del encarecimiento del combustible, otros factores son claves para este aumento, como los mayores costos de reparación, que en los últimos años han aumentado un 70%, alcanzando los $1,750 dólares, aunado a las elevadas tarifas de los seguros, que tan solo este año subieron hasta $816 dólares anuales para una cobertura mínima y $2,124 dólares al año para una cobertura completa.

Un reporte de la Asociación Americana del Automóvil (AAA) destacó que actualmente el costo de poseer, operar y mantener un vehículo nuevo es de $1,071 por mes y hasta $12,863 dólares al año.

Al respecto, Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, comentó que “el aumento del coste de ser propietario de un automóvil ha sido el gran impacto de la crisis inflacionaria. Los costos de reparación pueden ascender a cientos, si no miles de dólares, así que, en muchos sentidos, esos son los costos ocultos”, dijo.

El especialista también mencionó que ahora la tendencia es conservar sus vehículos por mucho más tiempo; sin embargo, eso puede representar un mayor gasto en mantenimiento, sobre todo ante la escasez de mecánicos que, tras la falta de mano de obra, aumentan los precios. Según el Departamento de Transporte, se calcula que el promedio de antigüedad del parque automovilístico ya alcanzó los 14.5 años el año pasado.

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