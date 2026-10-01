Eldense hace oficial la llegada de Lionel Messi como propietario y revela sus objetivos

El CD Eldense hizo oficial este jueves la llegada de Lionel Messi como propietario de la institución, al anunciar mediante un comunicado el inicio de una nueva etapa para el equipo que compite en la Segunda División de España.

Aunque la operación ya se había dado a conocer previamente, el club alicantino formalizó el anuncio y expuso los objetivos que acompañarán el cambio de propiedad: impulsar su crecimiento deportivo, fortalecer su estructura institucional y ampliar su desarrollo social.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de 100 años de historia de la institución”, informó el equipo fundado en 1921.

La entidad destacó la relevancia de incorporar al futbolista argentino a su proyecto y señaló que su llegada representa una apuesta con perspectiva de largo plazo.

¿Qué busca Lionel Messi con el CD Eldense?

En el comunicado, el Eldense definió las prioridades de esta nueva etapa, con la intención de consolidarse en el futbol profesional y construir un proyecto que vaya más allá de los resultados inmediatos.

“La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense“.

El club también hizo énfasis en mantener su identidad mientras busca crecer dentro del futbol español.

“Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana“.

De esta manera, el anuncio pone el acento tanto en la proyección deportiva del equipo como en la continuidad de su vínculo con la ciudad de Elda y su afición.

Pese a que el club ya anunció oficialmente a Messi como propietario, la operación todavía está sujeta a un trámite ante las autoridades españolas.

“La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte”, precisó la institución.

El Consejo Superior de Deportes deberá otorgar la autorización correspondiente para completar el proceso en los términos previstos por la legislación española.

El reto deportivo del Eldense en la Segunda División

La nueva etapa de propiedad comienza mientras el CD Eldense busca afianzarse en la Segunda División, también conocida como LaLiga Hypermotion.

El equipo ascendió a la categoría tras finalizar en el primer lugar del grupo B de la Primera Federación, pero su inicio de temporada ha sido complicado. Después de siete jornadas, sumaba cinco puntos y ocupaba el puesto 19 de una clasificación de 22 equipos, dentro de la zona de descenso.

El desafío inmediato será mejorar sus resultados para evitar el regreso a la tercera categoría del futbol español. A largo plazo, el proyecto anunciado por el club apunta a consolidar su presencia en el futbol profesional y fortalecer sus estructuras deportiva e institucional.

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