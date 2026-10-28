Edson Álvarez y Luis Chávez son las supuestas dudas para la nueva lista de la selección mexicana

En vísperas de que se dé a conocer de forma oficial la nueva lista del cuadro nacional para encarar los cruciales duelos de cuartos de final en la Nations League de la Concacaf frente a la escuadra de Jamaica, el panorama se tornó bastante gris en el centro de entrenamiento, pues tanto Edson Álvarez como Luis Chávez se han convertido en las dos principales incógnitas de la delegación debido a su alarmante inactividad en las canchas del viejo continente.

El estratega nacional deshoja la margarita para decidir si convoca al mediocampista del West Ham United o si de plano opta por otro elemento que sí tenga actividad, en virtud de que el famoso ‘’’Machín‘’’ sigue completamente borrado en el equipo de Inglaterra, al igual que con Chávez, que en el Dinamo de Moscú tampoco tiene mucha actividad.

De acuerdo a las versiones periodísticas que emanan desde el entorno del cuadro nacional, Rafael Márquez tiene esa gran duda táctica debido a que su criterio principal para llamar a los futbolistas es que por lo menos se mantengan dentro de las convocatorias habituales de sus respectivas escuadras.

Esta rigurosa regla ya se cumple a la perfección en otros elementos de la baraja que sí suman minutos notables en Europa, como es el caso del juvenil Obed Vargas con el Atlético de Madrid, Álvaro Fidalgo con el Betis de Sevilla o el atacante Santiago Giménez con el Porto FC, abriendo un debate muy serio sobre si se les debe mantener el puesto por puro peso específico o si es momento de congelarlos.

Hasta el momento, Álvarez no ha sido tomado en cuenta por el director técnico portugués Nuno Espírito Santo en los partidos correspondientes a la Championship Cup, una alarmante situación deportiva que juega totalmente en contra del exmediocampista surgido de las Águilas del América, con paso por el Ajax de la Eredivisie y el Fenerbahçe de Turquía, para volver a vestirse con la playera del Tricolor.

La falta de juego congeló las opciones del contención mexicano, quien tampoco fue considerado para la pasada Fecha FIFA, donde México sufrió dolorosas derrotas frente a las escuadras de Estados Unidos y Chile, además de rescatar apenas los empates contra Colombia y Paraguay.

Por su parte, la inactividad que arrastra Luis Chávez en el balompié de Rusia se ha convertido en el otro gran dolor de cabeza para los estrategas nacionales, ya que su poca participación con la camiseta del Dinamo de Moscú es un factor físico y de ritmo de competencia que le resta bonos para los llamados definitivos del cuadro nacional.

Ante este panorama gris con las jerarquías tradicionales de la media cancha, se esperan algunas caras nuevas en la delantera, como el joven atacante de Santos Laguna, Tahiel Jiménez, así como la repetición de los novatos sensación de las Chivas de Guadalajara, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes buscan refrescar el plantel.

Para México son fundamentales los regresos de hombres de la talla de Julián Quiñones y el zaguero César Montes, elementos que tuvieron una destacada actuación en la pasada Copa del Mundo y que buscan enderezar el barco para el crucial cierre de año en el torneo regional.

El cuerpo técnico tiene claro que aquellos jugadores que estén teniendo regularidad en sus respectivos clubes en Europa y no presenten lesiones serán tomados en cuenta de inmediato, enfrentando una fuerte coyuntura con la renovación planteada por el nuevo técnico del cuadro nacional, donde los dudosos resultados obtenidos en la última jornada internacional juegan directamente en contra del proceso del Kaiser de Michoacán.

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