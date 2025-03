En la selección de Panamá hay enojo por la logística de la final de la Nations League

Los integrantes de la selección de Panamá reaccionaron con molestia y enojo por las fallas en la logística de la organización de la Nations League de la Concacaf al no respetarles la cancha de entrenamiento y mandarlos a otra que no les agradó en víspera de la gran final vs. México.

La razón del problema es que en la cancha de la zona de Fullerton donde estuvieron entrenando se programó un evento y no fueron avisados, por lo cual se tuvo que elegir una en la Universidad de California, pero que les desagradó en virtud de que no tenía las medidas de restricción al público.

El técnico español de origen danés Thomas Christiansen mostró su desacuerdo por esta situación al mencionar que el trato debe ser igual que con México, otorgándoles las facilidades que se requieren para una preparación adecuada y que los organizadores debieron prever esta situación y no a la mera hora solucionar el asunto sobre la marcha.

Christiansen esperaba tener la privacidad suficiente para ensayar la formación que enfrentará a México, pero con tanto público le fue complicado encontrar a algún “espía” de la selección de México que quisiera conocer los detalles de su alineación.

Para colmo de males, el seleccionado de Panamá siguió con los problemas de logística en virtud de que el técnico, Thomas Christiansen, dio una conferencia de prensa a las 15:00 horas (hora del Pacífico) 16:00 horas de México en el SoFi Stadium y de ahí se trasladó a la práctica en Inglewood, bastante retirado del escenario del partido de este domingo.

Finalmente, los integrantes de la selección de Panamá le pusieron buena cara al mal momento, pues están conscientes de que el momento futbolístico que viven después de eliminar a Estados Unidos y poder enfrentar a México en la gran final es un privilegio y una experiencia importante que esperan haber superado después de ser derrotados en la final de la Copa Oro 2023 con un gol de último minuto de Santiago Giménez.

Thomas Christiansen tiene la fórmula para vencer a México

Por otra parte el técnico español de origen danés Thomas Christiansen reconoció que la fórmula para vencer a México será que han mejorado en el aspecto físico y mental: “Creo que en los otros Final Four nos faltó fondo físico y el aspecto mental, pero contra Estados Unidos demostramos que hemos mejorado y comprometido, con las líneas juntas y la comunicación apareció en el partido más importante de este año y eso te da la opción de ganar un juego y si mantenemos eso, tendremos opciones de ganar.

Los panameños esperan ser un hueso duro de roer

Mientras llega el día de la gran final, los jugadores del cuadro canalero viven el momento de efervescencia que se vive por la gran final y en donde Ismael Díaz expuso que tienen un plan para derrotar a México y no repetir la derrota de 2023.

“Mantener el orden. Mantener las líneas juntas para poder salir de este campeonato. Eso nos va a ayudar mucho”, dijo el delantero, quien reconoció que la defensa de México será complicada superarla por el gran nivel que mostraron contra Canadá.

Por su parte, Iván Anderson prefirió enfocarse en la mentalidad de los canaleros como arma para superar a un adversario como México al cual se le han acercado futbolístico, pero todavía existe una brecha que quieren acortar en la gran final de la Nations League de la Concacaf

“Como todos lo han dicho, Panamá va creciendo poco a poco. La mentalidad del jugador con el tiempo va creciendo va cambiando y eso es importante. Me gusta más enfocarme en lo que podemos mejorar, en lo que podemos minimizar. Eso es importante y con los resultados poco a poco se van viendo”, expuso el zaguero.

Con su plantel completo

Para finalizar, el técnico de los panameños adelantó que todos los jugadores estarán disponibles para tratar de dejar atrás los momentos de euforia y buscar el triunfo contra México, incluido César Blackman, de quien se tenían dudas de que pudiera estar listo para ser tomado en cuenta.

