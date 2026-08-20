Señalan posible conflicto de interés del candidato José Ugarte

Residentes del sur-centro de Los Ángeles pidieron públicamente a la Comisión de Ética de la ciudad que investigue cualquier posible conflicto de interés por parte de José Ugarte, candidato por el Distrito 9 del Ayuntamiento para las elecciones del 3 de noviembre, quien se defiende y señala que todo es “por motivación política”. También niega estar relacionado con los delitos de corrupción por los que será enjuiciado el concejal Curren Price, con quien trabajó.

“Nos preocupa lo que sucede en el Ayuntamiento con algunos de los candidatos que se postulan para el cargo, específicamente José Ugarte, quien es consultor y ha trabajado para la oficina actual del concejal [Curren] Price”, declaró Jorge Nuño, residente del Distrito 9.

Nuño aseguró que los residentes realizaron su propia investigación y descubrieron que la firma Ugarte and Associates ha ganado más de $1.8 millones de dólares desde que comenzó a trabajar con el concejal Price.

“Queremos saber si la ciudad ha investigado estos temas y si existe algún conflicto de intereses”, dijo Nuño durante una rueda de prensa el miércoles en las escalinatas del Ayuntamiento de Los Ángeles.

Jorge Nuño encabezó la rueda de prensa en City Hall para señalar posible conflicto de intereses de José Ugarte, quien luego acusó a su vez a Nuño. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Según Transparency USA, que gestiona una base de datos de declaraciones públicas de campañas a nivel estatal, la firma de cabildeo y consultoría que Ugarte fundó junto a su hermana Martha ha recibido $1,827,750 dólares desde 2017 en pagos provenientes de Comités de Acción Política (PACs).

Grandes sumas de dinero provinieron de diversas campañas políticas de asambleístas como Mike Gypson, Michelle Rodríguez y Avelino Valencia, y de los exasambleístas Anthony Rendón, Wendy Carrillo y Miguel Santiago, así como de Antonio Villaraigosa, excandidato a gobernador de California.

Poco más de un millón de dólares acumulados provinieron del African American Voter Registration Education and Participation Project ($250,000); el Stop the Republican Recall of Governor Newsom ($250,000); Mike Gipson (Gipson for Assembly 2022/$178,500); Anthony Rendón (Rendon for Assembly 2022/ $143,197), Anthony Rendón (Rendon for Assembly 2020/$128,270) y Leadership for California: South LA Committee-Supporting Efren Martinez for Assembly 2024 ($100,000).

José Ugarte es un bien posicionado candidato al Concejo de Los Ángeles. Tras los cuestionamientos del miércoles, señaló motivos políticos de sus detractores. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Quejas en el Distrito 9

“Vivo en la comunidad por 25 años y estamos muy preocupados porque no sabemos quién va a dirigir nuestro distrito”, expresó la señora Irma Madrid, residente del Distrito 9. “Necesitamos una persona que tenga integridad, que sea clara con lo que nos va a traer a la comunidad”.

La señora Madrid señaló que viven en un distrito muy grande, con calles sucias, plagado de pobreza, de indigentes y donde las lámparas del alumbrado público no sirven.

El Distrito 9 del Concejo Municipal de Los Ángeles se encuentra en la zona centro-sur de la ciudad y abarca aproximadamente 16 millas cuadradas. Incluye partes de South Los Angeles, Vermont Square, el corredor Central-Alameda, Green Meadows, Exposition Park y sectores del centro de Los Ángeles.

“No necesitamos políticos que pongan primero a sus amigos e intereses especiales; necesitamos que el tiempo del distrito sea para nosotros, con un representante que luche por la comunidad del Distrito 9, que logre aumentar los salarios, que haga que la vivienda sea más accesible, reduzca la contaminación y consiga más inversión para que nuestras calles estén limpias, seguras e iluminadas”, añadió la señora Madrid.

Residentes del Distrito 9 de Los Ángeles llegaron al Ayuntamiento para cuestionar los vínculos de José Ugarte con su anterior jefe, el concejal Curren Price, quien encara juicio. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Ugarte: “Error administrativo”

José Ugarte, candidato para suceder a Curren Price en el puesto como concejal, no declaró ingresos externos ni tampoco a los principales clientes de su firma de cabildeo y consultoría en los formularios de divulgación financiera (Formulario 700) correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023.

Ugarte, quien se desempeñaba como asistente del concejal Price en el Ayuntamiento, había descrito el asunto como un “error administrativo”.

La manifestación de este miércoles en contra del aspirante a concejal surgió en medio de la tormenta política que encara Price, quien será sometido a un juicio por 12 cargos graves de corrupción pública.

Un juez rechazó la moción de la defensa para desestimar el caso. Price se enfrenta a una pena de hasta 11 años y cuatro meses de prisión si resulta condenado. Los delitos incluyen hurto mayor por malversación de fondos públicos, conflicto de intereses y perjurio.

La fiscalía sostiene que Price no declaró pagos recibidos -por parte de una empresa propiedad de su esposa y provenientes de promotores inmobiliarios y organismos públicos con asuntos pendientes ante el Concejo Municipal- ni se abstuvo de votar en decisiones relacionadas con dichos proyectos.

Price se ha declarado inocente y ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades.

“Analicemos la situación actual: el titular del cargo está siendo investigado por 12 o 13 cargos de corrupción, y José Ugarte es su mano derecha; existen muchas similitudes en sus comportamientos, por lo que queremos examinar este asunto”, indicó Nuño, el hombre liderando a los residentes inconformes. “Queremos contar con una representación honesta, y creo que este es el momento de plantear esa discusión antes de las elecciones”.

La señora Sofía Mendoza agregó: “Pedimos a la Comisión de Ética de la ciudad que examine más de cerca los intereses comerciales de José Ugarte fuera de su trabajo para nuestro distrito. Les pedimos lo investigue, que no tengan conflictos de interés”.

José Ugarte, aspirante al Concejo de Los Ángeles por el Distrito 9, aseguró que su firma de consultoría política ha sido revisada por las autoridades. Crédito: Campaña José Ugarte | EFE

Señala los contratos de Jorge Nuño

Ante los señalamientos, Ugarte respondió que Jorge Nuño se ha postulado dos veces al Concejo Municipal y también a la Junta de Supervisores del Condado, “y los votantes lo rechazaron en cada ocasión”.

“Ahora ha tomado partido en esta contienda, apoyando a mi oponente y recurriendo a las mismas acusaciones de siempre para atacar nuestra campaña”, dijo Ugarte, quien recibió la aprobación de La Opinión para las elecciones primarias de junio.

“El señor Nuño no tuvo ningún problema en trabajar con la oficina del concejal Curren Price cuando su organización (una imprenta) recibió contratos de considerable valor relacionados con eventos comunitarios”, señaló Ugarte.

“Si realmente creía que había algo corrupto en esas alianzas, tuvo la oportunidad de decirlo entonces, cuando también se beneficiaba de ellas. No se puede aceptar contratos de ese nivel (miles de dólares) y después hablar de corrupción. Eso no es actuar por principios. Es conveniencia política”, agregó.

Ugarte señaló que la Comisión de Ética de la ciudad ya investigó a su compañía hace un año y cerró el caso sin encontrar conflictos de interés reales.

También aclaró que de los $400,000 dólares no declarados en los formularios de divulgación financiera, él solo percibió $17,000 como consultor político, mientras que el resto fue destinado a gastos operativos de campaña.

“Mi trabajo nunca se ligó con Ugarte and Associates”, enfatizó al tiempo que calificó todas las acusaciones como “ataques políticos coordinados” por su contrincante para ganar ventaja electoral.

Por su parte, María Sánchez, quien trabaja en una compañía de instalación de pisos comerciales en el sur-centro de Los Ángeles, definió que José Ugarte es un líder a quien admira “porque cumple sus promesas”.

“Yo trabajo mucho en esa comunidad junto a otros líderes comunitarios, y él tiene relación con todos ellos. Y no solo establece la relación, sino que se asegura de mantenerla. Es una persona accesible que siempre intenta ayudar y mejorar la comunidad. Siempre está dispuesto a escuchar a los ciudadanos”.