Editorial: Por José Ugarte al Concejo Municipal de Los Ángeles

De la población del Distrito #9 de Los Ángeles casi el 80% son latinos. Esto define el distrito como eminentemente latino, y lo son tanto sus características como los problemas que lo aquejan.

Pero desde 1962 el distrito tuvo solo concejales afroamericanos.

El concejal desde 2013 Curren Price se retira por limitación de términos electorales. Para reemplazarlo, en las primarias del 2 de junio para el Concejo Municipal de Los Ángeles se postulan: José Ugarte, Estuardo Mazariegos, Jorge Hernández Rosas, Jorge Nuño, Elmer Roldán y Martha Sánchez.

Esta vez, todos los candidatos son latinos.

La Opinión considera que, de todos ellos, José Ugarte es el candidato más calificado para el puesto y pide a sus lectores votar por él.

El Distrito #9 del Sur Centro de LA incluye el South Central histórico, South Park, Florence, University Park, Exposition Park y Vermont-Slauson.

Otra característica peculiar es que el 43% de las familias viven debajo del umbral de la pobreza, más que cualquier otra área de la ciudad, cuyos porcentajes de pobreza fluctúan entre 33% y 10%. Aunque se generan miles de millones en ingresos por impuestos a los numerosos negocios y establecimientos del área, la mayor parte no va a los residentes.

El distrito #9 es también el que tiene la mayor población joven – aproximadamente el 28% de los residentes son menores de 18 años – lo que exige recursos adicionales invertidos en su educación y la disponibilidad de empleos. Todo esto requiere soluciones específicas y urgentes.

Son las que puede proporcionar José Ugarte.

Ugarte es nativo de Oaxaca, México; cuando tenía 4 años, su familia emigró a Los Ángeles. Precisamente, en un video de su sitio de internet habla en español sobre su familia que “llegó con nada más que esperanza, una fuerte ética de trabajo y la creencia que con esfuerzo se puede construir una vida mejor”.

En entrevista a un medio local expresó su voluntad de ser el ejemplo de un “indocumentado que se hizo ciudadano y que está trabajando para mejorar su comunidad”.

Y agrega en su vídeo: “nunca olvido de dónde vengo y por qué lucho”. Para poder atacar de raíz los problemas del distrito, es imprescindible que así sea.

Porque esto es lo que necesita nuestra comunidad.

Ugarte ha estado trabajando en el equipo de Price desde 2013, enfocado en relaciones intergubernamentales y laborales. Con los años se convirtió en su jefe adjunto, ejerciendo durante siete años. Sirvió al Distrito en diversas asignaciones, proyectos y departamentos, experiencia que lo hace capaz, de ser electo, de ejercer desde el primer día.

En 2018, creó con su hermana Ugarte & Associates, una firma de cabildeo y consultoría política que se enfoca en el área del Sur de California. Como consultor político, coordinó las campañas electorales de varios líderes latinos.

Además, creó el programa Ugarte Civic Youth Fellowship por el cual asesoró a más de 100 estudiantes de secundaria interesados en contribuir a la comunidad, participando en programas destinados a fomentar el liderazgo cívico y el activismo comunitario.

Ugarte fue multado con $17,500 por la Comisión de Ética de la ciudad por no haber declarado ingresos externos de su firma consultora entre 2021 y 2023. Reconoció el error, lo calificó de omisión administrativa involuntaria, corrigió sus formularios y tomó medidas para evitar que ello vuelva a ocurrir. La Opinión considera que este reconocimiento de responsabilidad, combinado con su amplia trayectoria al servicio del distrito, no invalida su candidatura.

Tiene ideas claras: recrear el departamento de Salud Pública que la ciudad delegó al condado hace 60 años para, entre otros objetivos, mejorar el servicio a los “homeless”; priorizar la salud mental de las personas sin hogar y desalentar la construcción de viviendas de lujo que desplazan a los residentes de bajos ingresos; requerir del Departamento de Policía reclutar un porcentaje mínimo de agentes que vivan en el área; priorizar los servicios disponibles al alcance de las comunidades migrantes; incentivar la educación pública y finalmente, promover la expansión del Metro para cubrir más áreas dentro del distrito y mejorar la movilidad de los trabajadores.

Dijo de él Hilda Solís, Supervisora del condado de Los Ángeles por el Distrito 1: “Conozco a José Ugarte desde niño, recorriendo distritos electorales y colaborando en campañas porque creía en contribuir a su comunidad. Con los años, lo he visto crecer como un servidor público comprometido que entiende que el liderazgo consiste en impulsar a las personas y lograr resultados reales para las familias trabajadoras”.

Apoyan también a Ugarte el congresista Jimmy Gómez, los asambleístas estatales Anamarie Avila Farias, Jessica Caloza, Mike Fong, Mike Gibson, Mark González, Michelle Rodríguez, José Solache, Esmeralda Soria, Avelino Valencia y Rick Chávez Zbur; los exlegisladores Richard Polanco, Anthony Rendon, Miguel Santiago y el exalcalde Antonio Villaraigosa. Asimismo, una larga lista de sindicatos, reflejo de sus inicios como organizador sindicalista.

Por todo ello, La Opinión recomienda: el 2 de junio, vota por José Ugarte.