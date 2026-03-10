José Ugarte: No les voy a fallar

Como candidato oficial para representar al Distrito 9 de la ciudad de Los Ángeles, quiero decirles que, si tengo el honor de recibir su voto y obtener la victoria el próximo 2 de junio, les aseguro que no les voy a fallar.

Mi principal objetivo general será trabajar para que el sur centro de Los Ángeles y el Distrito 9 sean un mejor lugar para vivir para todos.

No duden ni por un momento que haré todo lo que esté de mi parte para luchar por sus causas y para lograr que toda nuestra comunidad —latina, inmigrante, afroamericana, asiática y blanca— viva en un Distrito 9 más unido, más seguro, con más oportunidades y con mejores servicios.

Tengan la seguridad de que utilizaré toda mi experiencia y conocimiento político para lograr que el sur de Los Ángeles deje de ser visto como una zona donde muchas corporaciones dudan en invertir. Haré lo necesario para que el Distrito 9 deje de ser relacionado con un lugar con poca seguridad y con escasas oportunidades para nuestra juventud.

Quiero dejar muy claro que ser concejal no es un sueño personal. Convertirme en concejal es un compromiso que asumo con toda responsabilidad como inmigrante, hijo de inmigrantes, estadounidense, profesional y como miembro de esta comunidad en la que he vivido durante casi dos décadas y a la que quiero ayudar a convertir en un lugar mejor para vivir.

Lo que quiero decir es que, de pequeño, nunca soñé con ocupar un cargo público. Sin embargo, conocer de primera mano sus problemas, sus experiencias y sus historias es lo que me ha inspirado a postularme como su representante. Quiero que sepan que si hoy estoy compitiendo por su voto es porque estoy convencido de que juntos podemos lograr los cambios con los que nuestra comunidad ha soñado durante tanto tiempo.

Por ahora, solo quiero agradecer a todos los residentes, líderes políticos, religiosos y comunitarios que se han acercado para manifestarme su voto de confianza y decirme que puedo contar con su apoyo el próximo 2 de junio.

Quiero que sepan que sus palabras, sus mensajes de apoyo y su respaldo solo hacen que mi compromiso con todos y cada uno de ustedes crezca aún más. Por eso, si tengo el honor de representarlos, les aseguro que seré un concejal las 24 horas del día, los siete días de la semana hasta lograr nuestros objetivos.

Antes de despedirme por ahora, quiero enviar un mensaje especial a la comunidad inmigrante, cuyos derechos constitucionales han sido vulnerados en estos tiempos por la actual administración. Quiero que no les quepa la menor duda de que no nos olvidamos de ustedes y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar más abusos y separaciones de familia.

Entre los respaldos que he recibido se encuentra la supervisora Hilda Solís, el congresista Jimmy Gómez, el exalcalde Antonio Villaraigosa, miembros de la comunidad migrante mexicana, guatemalteca, salvadoreña y líderes religiosos y sindicales.

A continuación les comparto algunos mensajes de apoyo que me han escrito en las últimas semanas en las redes sociales:

“Conozco a José Ugarte desde niño, recorriendo distritos electorales y colaborando en campañas porque creía en contribuir a su comunidad. Con los años, lo he visto crecer como un servidor público comprometido que entiende que el liderazgo consiste en impulsar a las personas y lograr resultados reales para las familias trabajadoras”.

—Hilda Solís, supervisora del condado de Los Ángeles.

Me enorgullece respaldar a José Ugarte para el Concejo Municipal de Los Ángeles. José ha dedicado mucho tiempo en el sur de Los Ángeles: organizando, escuchando y apoyando a las familias trabajadoras. Entiende los desafíos que enfrentan nuestras comunidades porque ha estado en el terreno representándolas y luchando por soluciones reales.

En un momento en que Donald Trump y sus aliados atacan nuestros valores, necesitamos líderes locales fuertes que no se rindan. Sé que José será un aliado para defender a nuestras comunidades inmigrantes, proteger el acceso a la atención médica, ampliar la vivienda asequible y defender nuestra democracia. Además, estamos seguros que nos ayudará a contrarrestar la agenda perjudicial de Donald Trump y a garantizar que el sur de Los Ángeles tenga un luchador en el Ayuntamiento.

—Jimmy Gómez, congresista

José es un verdadero constructor de coaliciones que entiende que el progreso en el centro sur de Los Ángeles se logra cuando las comunidades afroamericanas y latinas se unen. Ha demostrado con su trabajo que sabe cómo convocar a la gente a la mesa y convertir la unidad en acción. También me enorgullece decir que será el primer concejal latino en representar al Distrito 9, un momento histórico que refleja la fortaleza y diversidad de nuestras comunidades. Apoyo a José por todo lo que ha hecho en el centro sur de Los Ángeles, y sé que seguirá luchando por la equidad, oportunidades y resultados para todas nuestras familias.

—Robert Pullen- Miles, alcalde de Lawndale

Como el club demócrata más grande de la Universidad del Sur de California (USC), que representa a un campus de más de 46,000 estudiantes, nuestros miembros se toman muy en serio nuestras recomendaciones. Tras conversar con José y conocer mejor su visión para Los Ángeles, es evidente que comprende la urgencia de este momento y la responsabilidad del liderazgo. Apoya la construcción de más viviendas para abordar la asequibilidad y la falta de vivienda, y está comprometido a mejorar el transporte público para que estudiantes, trabajadores y familias puedan desplazarse de forma segura y eficiente por nuestra ciudad.

José está enfocado en construir un Los Ángeles más inclusivo, responsable y con visión de futuro, que refleje los valores de nuestra generación. Es por eso que nos entusiasma apoyar a José Ugarte y registrar y movilizar a estudiantes de toda la USC para ayudar a su elección al Concejo Municipal de Los Ángeles.

– Patrick Done, del Club Demócrata de USC.

Los bomberos se enorgullecen de anunciar su respaldo a José Ugarte para el Distrito 9, área donde más se necesitan los servicios de emergencia. José comprende los sacrificios que nuestros socorristas hacen a diario. Ha demostrado un compromiso genuino para garantizar que nuestros bomberos y paramédicos cuenten con los recursos, el personal y el apoyo necesarios para proteger a nuestras comunidades, responder a emergencias y cuidar a nuestros adultos mayores y familias cuando más lo necesitan. Creemos que José Ugarte es el mejor candidato para apoyar a quienes sirven en primera línea en el Sur de Los Ángeles y el Distrito 9.

—Bomberos Unidos de la Ciudad de Los Ángeles (UFLAC)

“Como expresidente de la Conferencia de Ministros Bautistas, he visto a muchos candidatos ir y venir, pero pocos han demostrado el compromiso constante con nuestra comunidad de fe que tiene José Ugarte. A través de su labor cívica y su genuina colaboración con las iglesias afroamericanas del sur de Los Ángeles.

Ugarte ha estado presente, nos ha escuchado y ha trabajado junto a nosotros para impulsar nuestros vecindarios. Entiende que el liderazgo comienza con el servicio. Me enorgullece respaldarlo para el Concejo Municipal de Los Ángeles porque creo que tiene la integridad, el corazón y la visión para liderar el Distrito 9 hacia un futuro mejor y más sólido.

—Pastor K. W. Tulloss

(*) José Ugarte es candidato a concejal por el Distrito 9 del Concejo de Los Ángeles.