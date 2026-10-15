Editorial: Por Rhonda A. Haymon a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles

Uno de los más importantes puestos para el bienestar de la comunidad que los votantes decidirán en las elecciones que culminarán el 3 de noviembre es el de juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

Por medio de este importante ejemplo de democracia directa, los votantes eligen a los jueces para mandatos de seis años en un tribunal de jurisdicción general que procesa la mayoría de los litigios cotidianos de acuerdo con las leyes del estado de California. Entre los casos que típicamente atienden están divorcios, custodias, desalojos, testamentos, multas de tráfico y la gran mayoría de los delitos locales.

De ello se desprende la importancia del endoso que confiere esta publicación a los candidatos.

En las elecciones para el cargo de Juez del Tribunal Superior, condado de Los Ángeles, Oficina 64 se enfrentan dos finalistas de las elecciones primarias de junio: Rhonda A. Haymon, defensora pública adjunta y Maria Ghobadi, fiscal adjunta de distrito.

Esta contienda es una de cuatro en las que se elegirán nuevos jueces del distrito.

Las diversas experiencias de ambas son ejemplos de una situación que merece atención y corrección. El condado tiene aproximadamente 400 jueces de la corte superior, pero, como explica LAist: en los últimos 25 años, los votantes del condado de Los Ángeles han elegido a solo dos personas provenientes de la oficina de la defensoría pública para ocupar un puesto de juez en el Tribunal Superior. En las elecciones de 2024 se agregaron dos más. Sigue siendo un porcentaje bajísimo.

Es crucial que entre los jueces haya más provenientes de la defensa de los acusados, para garantizar que se imparta justicia con conocimiento de causa.

Esta es una condición que Rhonda Haymon cumple.

Haymon, de 51 años y nativa de la ciudad de Bellflower, al sureste de Los Ángeles, se graduó de la preparatoria Gardena High School, obtuvo una licenciatura en la Universidad de Tuskegee en 1996 y un título en derecho de la Universidad Willamette en 1999, después de lo cual inició su carrera de servicio público como abogada de defensa penal.

Es divorciada y madre de una hija de 15 años.

En su trabajo representando en corte a quienes no pueden pagar por un abogado, ha incorporado en estos 26 años su actividad por “una justicia que sana, un liderazgo que transforma y un progreso que perdura”, tal como lo define en su sitio de internet, donde promete que “seré una jueza para el pueblo; aportando sanación y equidad a mi labor”. Y en un vídeo (minuto 0:52) reafirma su compromiso con “imparcialidad, equidad y justicia” para todos nosotros.

En entrevista afirma que “cada persona que entra en la sala del tribunal es más que el caso que se está juzgando; la ley debe aplicarse de manera coherente, reconociendo al mismo tiempo que cada decisión repercute en vidas reales”. Y agrega: “Mi función es garantizar que toda persona que comparece ante el tribunal sea tratada con igualdad ante la ley”.

Ha participado en más de 100 juicios por jurado, incluidos casos de homicidio y asesinato, en el transcurso de los cuales anotó un alto número de veredictos de no culpabilidad, según su campaña.

Además es profesora adjunta en la Facultad de Derecho Southwestern en Los Ángeles, una escuela privada, en donde enseña procedimientos de litigación.

La candidatura de Haymon tiene su importancia para la comunidad latina. Apoya precedentes que exigen a los tribunales considerar la capacidad económica de una persona antes de fijar una fianza. Aboga por desviar más acusados a programas de salud mental en lugar de enviarlos a la cárcel. Es consciente de las disparidades y prejuicios raciales que interfieren con la premisa de la presunción de inocencia. Y tiene el apoyo del Defensor Público del Condado Ricardo D. García y varios sindicatos, entre ellos el Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenistas (ILWU) y el Concilio Regional de Carpinteros de los Estados del Oeste.

La Opinión concluye que Rhonda A. Haymon es la mejor candidata para el puesto y recomienda a sus lectores del condado de Los Ángeles votar por ella.