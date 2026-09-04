Juan Román Riquelme quiere que Messi se quedé en Estados Unidos

Lionel Messi tomó la difícil decisión de retirarse de la selección de Argentina. El futbolista del Inter Miami dejó un gran legado en la Albiceleste. Una leyenda como Juan Román Riquelme reconoció la grandeza de Lionel. Riquelme no pide desesperadamente el regreso de Messi al fútbol argentino.

Juan Román Riquelme fue un futbolista muy respetado en Argentina. La magia del exjugador de Boca Juniors era incomparable. Un jugador de ese calibre se rindió en elogios sobre Messi, el jugador que le devolvió la Copa delMundo al conjunto albiceleste.

“A Messi hay que agradecerle, qué le vamos a pedir, con todo lo que hizo… Cumplió con lo que soñaba, y con lo que nosotros soñábamos. Si no fue el mejor de todos los tiempos, está ahí. Nunca un jugador pudo ser el mejor durante tantos años“, dijo Riquelme en una entrevista en TyC Sports.

A pesar de que no tuvo la posibilidad de coincidir en varias ocasiones con Messi dentro del campo, Riquelme tiene una afinidad especial sobre el jugador del Inter Miami. Juan Román reconoció que mantiene una buena comunicación con Messi y expresó públicamente su cariño hacia él.

“Siempre hablo con Messi, tengo relación muy linda. Él me quiere, yo lo quiero. Me hubiese encantado jugar más a la pelota a su lado. Tuve la suerte de jugar con él, eso es único. El cariño que nos tenemos es lo más grande“, agregó.

Que Messi se quede en la MLS

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, reveló que mantiene una buena relación con Messi. En este sentido, ¿por qué no traerlo al fútbol argentino? Riquelme considera que un jugador debe mantenerse en su zona de confort, sobre todo si lo ha logrado absolutamente todo.

“No sé si vamos a tener la suerte de tener otro jugador como él. Cuando pasó lo de Maradona creíamos que no. Pero pasó otro que fue igual o mejor. Ahora que disfrute de jugar en Estados Unidos hasta que quiera. Yo creo que él ya con lo que vivió en el Mundial ya se siente contento. Es único, irrepetible. Lo tuvo fácil para jugar en España y elogió nuestro país “, explicó.

En este sentido, Riquelme prefiere que Lionel Messi mantenga su figura idílica en el fútbol argentino. Es decir, que Lionel no sea asociado con otra camiseta que no sea la Albiceleste de la selección.

“Hay que dejarlo tranquilo. Que juegue en Estados Unidos para que sean hinchas de él todos los hinchas de los equipos argentinos”, concluyó.

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