Gianni Infantino le mandó un emotivo mensaje a Lionel Messi tras su retiro de la selección 

Lionel Messi ha conmocionado al mundo del fútbol con su retiro de la selección de Argentina. El Capitán de la Albiceleste dará un paso al costado en las próximas convocatorias del conjunto sudamericano. Gianni Infantino reaccionó a esta decisión.

Gianni Infantino usó sus redes sociales para mandarle un emotivo mensaje a Messi. Infantino compartió una serie de fotografías junto a Messi. El jugador del Inter Miami luce en la postal con la Copa del Mundo de 2022.

“Felicidades, Messi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte”, inició el directivo.

Gianni Infantino recordó el Mundial de Qatar 2022. La obtención de esta Copa del Mundo es, probablemente, el trofeo más grande que obtuvo Lionel Messi durante su carrera. Infantino utilizó este trofeo como puntapié inicial de una extensa carrera llena da éxitos.

“Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre”, agregó.

Gianni Infantino mantuvo una relación muy cercana con Lionel Messi. Incluso, en varias ocasiones, esta afinidad ha sido cuestionada en las redes sociales. Infantino, en múltiples ocasiones, ha dejado entrever su buena relación con Messi.

“Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de selección de Argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa”, concluyó el dirigente.

Títulos de Lionel Messi con Argentina

Mundial Sub-20: 2005 (Países Bajos)

Medalla de Oro Olímpica (Sub-23): (Pekín 2008)

Copa América: 2021 (Brasil)

Finalissima: 2022 (Inglaterra)

Copa Mundial de la FIFA: 2022 (Catar)

Copa América: 2024 (Estados Unidos)

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