Gianni Infantino si cuenta con el apoyo de grandes leyendas del fútbol mundial

Leyendas del fútbol como los brasileños Cafú y Roberto Carlos y el argentino Javier Zanetti han mostrado su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el centro de la polémica por su plan de vender a inversores privados una participación de los derechos del Mundial, que finalmente se vio obligado a retirar.

“En los últimos diez años hemos hemos sido testigos de la labor realizada por la FIFA y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del futbol, algo que antes no existía“, escribieron en las últimas horas en redes sociales exjugadores como Cafú, campeón del mundo en 1994 y 2002, o el exinternacional argentino Zanetti, actual vicepresidente del Inter de Milán, entre otros.

Zanetti e Cambiasso prendono posizione ? https://t.co/wugT5c6xVp — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 26, 2026

El escrito, que apoya también Roberto Carlos, compañero de Cafú en la selección brasileña, lo han publicado asimismo otros exjugadores, como los argentinos Esteban Cambiasso y Javier Pastore, el portugués Pepe, el colombiano Iván Córdoba y el mexicano Jared Borgetti.

En esta ocasión, Cafú y Zanetti aseguran: “Se ha dado voz y un lugar en nuestro deporte a jugadores a través de participación en comités, proytectos y grupos de trabajo. Nuestras opiniones son escuchadas y muchas inicitaivas en beneficio del futbol se moldean gracias a nuestras reflexiones, ideas, planes y participación”.

Las leyendas sudamericanas se muestran “comprometidas a seguir llevando la esperanza” que ofrece el mundo para “transformar vidas, mejorar sociedades y ampliar las oportunidades para todos en el mundo“.

“Seguiremos dispuestos a apoyar la gran evolución que ha experimentado nuestro deporte en la última década para que continúe llegando y beneficiando a personas de todos los países donde se juega al fútbol”, concluyen, con un apoyo rotundo a la labor del máximo mandatario de la FIFA.

Por su parte, el exjugador brasileño Felipe Melo también mostró su apoyo a Infantino, al afirmar que “los jugadores y exjugadores tienen ahora voz” y un espacio para participar en las decisiones del fútbol gracias a él. “He estado ahí. He hablado. He dado mi opinión. He estado en desacuerdo. Y se me ha escuchado”, señaló en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"NUESTRAS OPINIONES SON ESCUCHADAS" ??



El ex lateral brasileño, Cafú ??, salió a respaldar a Gianni Infantino tras las críticas en la FIFA ?



Detalles acá ?? https://t.co/Kh9O0EOr87 — DSPORTS (@DSports) August 25, 2026

Además, Melo defendió que el fútbol es “más global que nunca” y aseguró haber visto “cambios reales” en los últimos años. “Presidente Infantino, tiene mi respeto, mi confianza y todo mi apoyo. Estoy con usted. Estoy con la FIFA y con todos aquellos que realmente quieren seguir haciendo avanzar el fútbol. Puede contar conmigo, presidente. Siempre”, concluyó.

Infantino, que aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, está siendo muy cuestionado en las últimas semanas, sobre todo por la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), por el proyecto para vender a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales del Mundial.

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