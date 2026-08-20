No solo confederaciones y clubes, también aficionados se vuelcan en coalición contra el presidente de la FIFA

Una coalición internacional integrada por 42 organizaciones de aficionados al fútbol lanzó este jueves una petición para exigir la dimisión inmediata de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, además de una reforma profunda de la estructura de gobierno del organismo.

La iniciativa surge después de la polémica alrededor del fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y en medio de una creciente oposición dentro del propio entorno del fútbol a la gestión del dirigente suizo.

Entre las organizaciones que respaldan la petición se encuentran Football Supporters Europe (FSE), Football Supporters Africa y el Independent North American Supporters Council, además de asociaciones nacionales de España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Brasil, Italia, Australia, Canadá, Irán y Nueva Zelanda.

Una coalición internacional de aficionados pidió la salida de Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA y exigió una reforma del organismo, mayor transparencia y mecanismos de control. Entre sus críticas figuran la política de precios del Mundial 2026 y la gestión del actual? pic.twitter.com/AX917PHdUO — Hispania Informa (@HispaniaInfo) August 20, 2026

Aficionados acusan a Infantino de perder legitimidad

En el comunicado que acompaña a la petición, los grupos de aficionados sostienen que “el fútbol pertenece a las personas que llenan los estadios” y consideran que Infantino ya no cuenta con la legitimidad necesaria para continuar al frente de la FIFA.

“Una persona que traiciona repetidamente al fútbol y se burla de nuestro deporte ha perdido el derecho a liderarlo”, aseguran los firmantes, antes de reclamar su renuncia “por la credibilidad de la FIFA y por el futuro del fútbol”.

La petición no se limita a cuestionar una decisión concreta, sino que plantea una crítica más amplia al modelo de gestión de Infantino y reclama modificaciones estructurales en la manera en que se toman decisiones dentro de la máxima organización del fútbol mundial.

? Sostieni la petizione delle tifoserie organizzate che rappresentano milioni di tifosi in tutto il mondo e chiedono le dimissioni di Gianni Infantino e una riforma urgente della @FIFAcom.



Il calcio ha bisogno di una leadership responsabile. È il momento di agire. #InfantinOUT? pic.twitter.com/mJ2SoWnebN — Football Supporters Europe (@FansEurope) August 20, 2026

¿Qué fue el FIFA Forward Enterprise?

El principal detonante de la protesta es el proyecto FIFA Forward Enterprise, una filial que la FIFA pretendía crear para concentrar los derechos comerciales y la explotación de sus principales competiciones, incluido el Mundial.

La propuesta contemplaba vender a inversores privados el 20 % de la nueva sociedad, que habría tenido una valoración aproximada de 20,000 millones de dólares, con el objetivo de obtener 4,200 millones de dólares.

El proyecto provocó rechazo entre federaciones, confederaciones, clubes, futbolistas y organizaciones de aficionados. Finalmente, Infantino retiró la iniciativa el 31 de julio, después de reconocer que las distintas posturas habían generado divisiones incompatibles con el objetivo original.

Sin embargo, los grupos que impulsan la petición consideran que la retirada del proyecto no resuelve el problema.

La coalición denuncia que el FFE fue negociado “en secreto” y “a puertas cerradas”, sin conocimiento de los principales organismos y actores del fútbol.

Las otras decisiones de Infantino que cuestionan los aficionados

La coalición también extiende sus críticas a otras decisiones tomadas durante la presidencia de Gianni Infantino.

Entre ellas menciona su supuesto papel en los contactos relacionados con el proyecto de Superliga europea, la propuesta fallida de disputar un Mundial cada dos años y las políticas de precios de las entradas para la Copa del Mundo de 2026, que los aficionados consideran excesivamente comerciales y excluyentes.

Por ello, además de solicitar la salida de Infantino, las organizaciones plantean una reforma estructural de la FIFA.

Entre sus demandas aparecen una mayor transparencia, consultas obligatorias con confederaciones, federaciones, ligas, clubes, jugadores y aficionados, controles sobre el poder ejecutivo y mecanismos independientes de supervisión.

La salida de Kevin Lamour aumenta la presión sobre Infantino

La crisis también se ha visto acompañada por la salida de Kevin Lamour, quien hasta esta semana ocupaba el cargo de director de operaciones de la FIFA.

Lamour había criticado públicamente el proyecto FIFA Forward Enterprise y cuestionado su falta de transparencia. Su salida fue descrita como “la gota que colma el vaso” por Sándor Csányi, presidente de la Federación Húngara de Fútbol y vicepresidente de la FIFA.

Csányi aseguró haber perdido la confianza en Infantino, convirtiéndose en el quinto vicepresidente de la FIFA que se distancia públicamente del presidente.

Los grupos de aficionados consideran que estos acontecimientos evidencian un problema que va más allá del proyecto FFE.

“FFE fue derrotado, pero la cultura que lo produjo no lo fue“, concluyen en su comunicado, con una invitación a seguidores de todo el mundo para sumarse a la petición.

Après être monté au front contre Gianni Infantino, le numéro 3 de la FIFA Kevin Lamour licencié

?? https://t.co/FCWnznlHdi pic.twitter.com/S0rGCtQItT — L'Équipe (@lequipe) August 17, 2026

Infantino busca un cuarto mandato en la FIFA

Pese a la creciente oposición, Gianni Infantino pretende continuar al frente de la FIFA.

El dirigente buscará un cuarto mandato durante el Congreso de la organización previsto para marzo de 2027, por lo que la disputa por el futuro de la gobernanza del fútbol mundial podría intensificarse en los próximos meses.

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