FIFA despide a directivo que se opuso al proyecto de privatizar el Mundial de Infantino

La FIFA cesó a Kevin Lamour, quien se desempeñaba como director de operaciones de la organización, después de que el directivo francés manifestara públicamente su rechazo al proyecto impulsado por el presidente Gianni Infantino para abrir el Mundial de fútbol a inversores privados.

Lamour, de 45 años, dejó oficialmente su puesto el 17 de agosto de 2026, menos de dos años después de incorporarse a la FIFA. Su salida fue confirmada por un portavoz de la máxima autoridad del fútbol mundial, según informó L’Équipe.

El directivo había cuestionado el proyecto a finales de julio y llegó a señalar que se trataba de una iniciativa que respondía a “intereses personales”, en una crítica directa a la gestión de Infantino.

Après être monté au front contre Gianni Infantino, le numéro 3 de la FIFA Kevin Lamour licencié

?? https://t.co/FCWnznlHdi pic.twitter.com/S0rGCtQItT — L'Équipe (@lequipe) August 17, 2026

FIFA confirma la salida de Kevin Lamour

De acuerdo con L’Équipe, un portavoz de la FIFA confirmó el final de la relación laboral con Lamour.

“La relación de trabajo entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones, acabó el 17 de agosto de 2026”, señaló la fuente citada por el medio francés.

“La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucho éxito para el futuro”, agregó el portavoz.

La salida se produjo semanas después de que Lamour hiciera públicas sus diferencias con el proyecto que busca modificar la estructura comercial del Mundial mediante la participación de capital privado.

Lamour cuestionó directamente a Gianni Infantino

El exdirectivo de la UEFA había expresado a finales de julio su oposición al plan promovido por Infantino, una iniciativa que también cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lamour fue especialmente crítico con la manera en que se estaba impulsando el proyecto y consideró que no debía continuar.

“Es el proyecto de una sola persona (…) no debe seguir adelante”, afirmó el francés.

Sus declaraciones representaron una postura abiertamente contraria a la del presidente de la FIFA, con quien trabajaba directamente desde su llegada a la organización.

“Un presidente debe acercar a las personas”

Lamour también cuestionó el liderazgo de Infantino y lamentó el clima generado alrededor del proyecto.

“Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario”, afirmó en julio.

El francés había trabajado anteriormente en la UEFA y fue mano derecha de Michel Platini entre 2007 y 2015, antes de incorporarse a la FIFA.

Lamour reconoció entonces que sus declaraciones podían tener consecuencias profesionales, pero aseguró que estaba dispuesto a asumirlas.

Incluso ante la posibilidad de perder su puesto, el directivo afirmó que podría dormir “tranquilo”.

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