Messi será homenajeado en todos los estadios de Argentina tras su retiro de la selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rendirá homenaje a Lionel Messi durante la próxima jornada de competencias oficiales en el país, luego de que el futbolista anunciara su decisión de retirarse de la selección argentina.

El tributo tendrá lugar en todos los estadios donde se disputen partidos oficiales este fin de semana. Los encuentros serán detenidos al cumplirse 10 minutos del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria del delantero con la Albiceleste.

“Se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas (Once, Futsal y Fútbol Playa) se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la selección argentina”, expresó la AFA en un boletín informativo.

El minuto 10 tendrá un significado especial

La elección del minuto 10 no es casualidad. Messi utilizó durante prácticamente toda su trayectoria con la selección argentina el emblemático dorsal que identifica a los grandes referentes ofensivos del futbol.

Además del minuto de aplausos, la AFA solicitó que los estadios que dispongan de pantallas proyecten un video institucional dedicado al máximo referente de la Albiceleste.

El organismo explicó que “en aquellos estadios que cuenten con pantallas deberán, previo al inicio de encuentros, difundir el video institucional de la Asociación“, en referencia al material publicado en sus redes sociales tras conocerse la decisión del futbolista.

El video de la AFA para despedir a Lionel Messi

El homenaje audiovisual tiene una duración cercana a los dos minutos y repasa diferentes momentos de la carrera de Messi con la camiseta argentina.

El video muestra imágenes del delantero durante distintas etapas de su trayectoria internacional y termina con un mensaje de despedida dirigido al futbolista:

“Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo. Te vamos a extrañar“.

La AFA busca así extender el reconocimiento al capitán más allá de las redes sociales y llevarlo a los diferentes escenarios donde se desarrolla el fútbol argentino.

El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, Capitán ??.



Gracias, una vez más. Tu legado será infinito. pic.twitter.com/3TZfqVTFLs — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) September 1, 2026

Messi anunció desde el lunes su retiro de la selección argentina

El homenaje llega después de que Lionel Messi, de 39 años, comunicara este lunes que dejará de jugar con la selección argentina.

El capitán y número 10 de la Albiceleste compartió una emotiva carta manuscrita en la que explicó las razones de su decisión.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, aseguró el delantero.

Messi disputó más de 200 partidos con la selección argentina desde su debut en 2005 y acumuló 125 goles y 68 asistencias hasta la final del Mundial 2026, en la que Argentina perdió 1-0 frente a España.

Los títulos que Messi conquistó con Argentina

La trayectoria de Messi con la selección estuvo acompañada por algunos de los títulos más importantes de su carrera.

El delantero conquistó el Mundial de Qatar 2022, además de las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

A esos trofeos se suman el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Con este homenaje, el fútbol argentino reconocerá en todos sus estadios la carrera de quien durante los últimos años fue su principal referente y capitán.

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