Un oasis en el desierto: Violante rescata el debut de Almada en un América con muchas dudas

El técnico uruguayo Guillermo Almada empezó con el pie derecho su gestión al frente del América tras derrotar 0-1 a los Gallos Blancos en la siempre complicada plaza de Querétaro.

Dicen en el argot futbolístico que lo que empieza bien, termina bien. Por lo menos en la teoría y en el marcador, las Águilas cumplieron el cometido en el arranque del torneo Apertura 2026, rescatando tres puntos de oro gracias a una genialidad solitaria en la recta final del encuentro.

¡Nos ponemos de pie ante la tremenda obra de arte de Violante! Sacó un riflazo y las águilas ya lo ganan ??#SabadoFutbolero pic.twitter.com/eHBLtl6Tt7 — TUDN USA (@TUDNUSA) July 19, 2026



Más allá del resultado positivo, el trámite del partido desnudó que el camino de la transición no será sencillo para el conjunto de Coapa. El duelo careció de fuerza ofensiva y evidenció las dolencias actuales del plantel: la falta de un delantero centro nominal en plenitud y la enorme ausencia de piezas desequilibrantes como Alejandro Zendejas.



El fantasma del penal y la sequía ofensiva



La tensión se apoderó del encuentro cuando el VAR intervino para señalar una mano defensiva de Diego Reyes dentro del área queretana. El escenario parecía idóneo para abrir el marcador, pero Henry Martín terminó errando la pena máxima. El fallo del capitán y referente histórico azulcrema no solo dejó ahogado el grito de gol, sino que revivió fantasmas e incrementó la frustración de un equipo que lucía partido al ataque.



Durante gran parte de los 90 minutos, el sello característico de Almada —basado en la presión alta, la intensidad asfixiante y los desdobles a velocidad— brilló por su ausencia. El funcionamiento colectivo se notó pesado, algo natural si se considera el drástico cambio ideológico respecto a la era del brasileño André Jardine.

¡Atajadón de Cota para negarle el gol a Alí Ávila! Esto sigue sin anotaciones ??#SabadoFutbolero pic.twitter.com/sPkSqrc3AR — TUDN USA (@TUDNUSA) July 19, 2026

Cabe recordar que, aunque Jardine devolvió la gloria a la institución con un histórico tricampeonato, la fuerza de su esquema se fue diluyendo gradualmente hasta consumar su salida al finalizar el torneo pasado.







Un oasis llamado Isaías Violante



Cuando el partido parecía irremediablemente condenado a un amargo empate sin goles, el peso de las individualidades rescató a las Águilas. Al minuto 82, Isaías Violante frotó la lámpara y anotó un golazo que rompió el cerrojo de los locales. El impacto del extoluqueño significó un auténtico oasis en el desierto para un ataque americanista que extrañó en demasía la generación de juego de Brian Gutiérrez y el propio Zendejas.



Pena Máxima Errada



Henry Martín falló el penal tras mano de Diego Reyes.

Frenó el ritmo anímico y expuso la falta de contundencia actual.



Ausencias Pesadas

Sin Alejandro Zendejas ni Brian Gutiérrez en la cancha.

El equipo careció de volumen de juego y desborde por las bandas.



¡No te puedo creer lo que acaba de fallar Jean Unjanque! Estaba solo frente a la portería y remato para afuera ??#SabadoFutbolero pic.twitter.com/jMBNYzF6hw — TUDN USA (@TUDNUSA) July 19, 2026

La Genialidad



Golazo de Isaías Violante al minuto 82.

Rescató los 3 puntos y dio calma para trabajar en la semana.



Mucho trabajo por delante en Coapa

Este triunfo le da oxígeno puro a Guillermo Almada para arrancar su proceso sin la presión de los resultados, pero la pizarra deja más dudas que certezas. El estratega charrúa enfrenta el reto de reconstruir la memoria táctica de un plantel diseñado para otra idea futbolística.

Su estilo es total y sumamente exigente: demanda que la construcción y la presión inicien desde el guardameta hasta el último delantero, involucrando de forma milimétrica a los once elementos en el campo.

Alana Cervantes empezó con el pie izquierdo el torneo, se va expulsado por doble amarilla ??#SabadoFutbolero pic.twitter.com/2O6VmltKWZ — TUDN USA (@TUDNUSA) July 19, 2026



El América sumó sus primeros tres puntos del certamen, pero el verdadero desafío apenas comienza. Adaptarse al “almadismo” requerirá tiempo, paciencia y, sobre todo, recuperar a los hombres clave para que el funcionamiento colectivo deje de depender de chispazos individuales.



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