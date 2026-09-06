Barcelona aplasta al Valencia con un Raphinha que afianza su arranque de Pichichi

El Barcelona terminó la jornada como líder en solitario de LaLiga después de pasar por encima del Valencia con una goleada 0-5 en Mestalla. El conjunto azulgrana sumó su cuarta victoria consecutiva gracias a una actuación ofensiva que tuvo como protagonistas a Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Pedri, mientras el equipo local volvió a quedar sumido en un ambiente de máxima tensión.

Raphinha se sumó al marcador después del descanso. El brasileño apareció para convertir el tercer tanto del Barcelona tras recibir una asistencia de Fermín, quien volvió a tener una participación decisiva en el ataque azulgrana.

La goleada se completó con otro tanto de Pedri y el segundo de Lamine Yamal, que cerró la cuenta en el tramo final. Para el Valencia, la derrota significó quedar como colista después de una tarde en la que tampoco consiguió encontrar respuestas ante el dominio visitante.

El resultado también permitió al Barcelona aprovechar el tropiezo del Real Madrid y quedarse solo en la primera posición.

LAMINE YAMAL PUTS IT OVER THE KEEPER ? pic.twitter.com/cheyONVXoV — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2026

Lamine Yamal y Fermín golpean antes del descanso

El contexto ya era complicado para el Valencia antes de que comenzara el partido. Con temperaturas cercanas a los 34 grados y la Grada de Animación vacía como forma de protesta, los jugadores locales, Carlos Corberán y el presidente Kiat Lim recibieron los primeros silbidos desde las tribunas.

Danjuma tuvo una de las primeras aproximaciones del encuentro, aunque su centro no encontró a Javi Guerra y posteriormente la acción quedó invalidada por fuera de juego.

El Barcelona necesitó muy poco para cambiar el escenario. En apenas seis minutos, Fermín encontró a Lamine Yamal con un pase filtrado y el delantero resolvió con un toque sutil de zurda por encima de Dimitrievski para establecer el 0-1.

Lamine volvió a marcar poco después, aunque su segundo tanto fue anulado por fuera de juego. La acción no evitó que aumentara la tensión en Mestalla, donde comenzaron los cánticos de “Corberán, dimisión”. La Curva Nord también se hizo presente en la Grada de Animación durante el minuto 19.

Mientras el ambiente se volvía cada vez más hostil, el Barcelona manejaba el encuentro con Pedri y Rodri como referencias en el centro del campo. El Valencia intentaba responder, pero sus aproximaciones terminaban sin generar verdadero peligro.

En el minuto 22 llegó el segundo. Fermín recibió y soltó un potente disparo de zurda que Dimitrievski no pudo detener.

El Valencia tuvo algunas oportunidades para reducir la diferencia. Danjuma se encontró dos veces con Joan García, quien respondió con una gran intervención en el minuto 32 y volvió a imponerse en un mano a mano durante el tiempo añadido de la primera parte.

Dimitrievski también evitó que la diferencia fuera mayor antes del descanso con intervenciones ante los propios goleadores azulgranas y Gordon.

Raphinha aparece y el Barcelona completa la goleada

El Valencia regresó al campo con un panorama todavía más complicado. El equipo local mostró dificultades para reaccionar y el Barcelona encontró espacios para seguir atacando.

Raphinha can't stop scoring and Barcelona are thrashing Valencia ? pic.twitter.com/ovQlFVoDs0 — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2026

Cinco minutos después de la reanudación, Raphinha apareció dentro del área para aprovechar una asistencia de Fermín y marcar a placer el 0-3. El brasileño añadió así su nombre a una lista de goleadores que ya tenía a Lamine y al propio Fermín.

El Barcelona continuó generando ocasiones y dispuso de oportunidades para ampliar la diferencia antes de volver a marcar. El cuarto llegó en el minuto 78, cuando Pedri encontró el camino del gol con un disparo cruzado.

Pedri creates and finishes the play ? pic.twitter.com/WfWOau6SVD — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2026

Todavía quedaba una última aparición de Lamine Yamal. En el minuto 87, el atacante consiguió su segundo gol de la tarde y puso el 0-5 definitivo.

El triunfo dejó al Barcelona en la cima de LaLiga, con cuatro victorias consecutivas, mientras el Valencia terminó como último clasificado.

La escena final reflejó el malestar de la afición local. Muchos valencianistas abandonaron Mestalla antes del pitido final y quienes permanecieron en las gradas volvieron a expresar su descontento. Los jugadores del Valencia y Carlos Corberán recibieron la pitada mientras permanecían en el centro del campo.

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