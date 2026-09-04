Luto en el fútbol mexicano por el fallecimiento de un canterano de quince años en Veracruz
El balompié de la División de Plata se viste de luto tras confirmarse la muerte del adolescente Gael Uscanga, integrante del Plan Piloto de Piratas FC
El balompié nacional se viste de luto. La mañana de este viernes 4 de septiembre de 2026 se confirmó una terrible noticia en el campamento de Piratas F.C., la nueva escuadra de la Liga de Expansión MX instalada en el municipio de Boca del Río, Veracruz.
El joven futbolista Gael Uscanga Carranza, integrante de las categorías inferiores de la institución, falleció a la corta edad de 15 años tras sufrir complicaciones de salud inesperadas en las instalaciones del club.
La de información fue adelantada por el periodismo local, quien detalló que el adolescente sufrió un repentino desvanecimiento sobre el terreno de juego. Pese a que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia y fue trasladado de urgencia a las instalaciones de la Cruz Roja, los cuerpos médicos lamentablemente no pudieron hacer nada para salvarle la vida y confirmaron su deceso minutos más tarde.
El pronunciamiento de la directiva veracruzana
Ante el trágico acontecimiento, representantes de la directiva y de las autoridades locales se dieron cita en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y dar puntual seguimiento al caso.
Horas después, el club jarocho emitió un comunicado oficial en sus redes sociales expresando sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Gael. En el documento aclararon que el menor formaba parte del Plan Piloto de Fuerzas Básicas de la organización y precisaron que el percance ocurrió mientras el contingente de canteranos aguardaba a que concluyera la sesión de entrenamiento del primer equipo.
El nacimiento de Piratas F.C. en la Liga de Expansión
La escuadra de Piratas F.C. representa el regreso del fútbol profesional al estado de Veracruz, una plaza que había quedado totalmente huérfana de balompié tras la polémica desafiliación de los Tiburones Rojos del Veracruz en el año 2019. Gracias al impulso deportivo de la familia Vives Gómez, la plaza del puerto volvió a vibrar este semestre al consumarse su debut oficial en la división de plata.
En lo deportivo, el cuadro veracruzano navega a mitad de la tabla general, ocupando el noveno peldaño de la clasificación en su campaña de estreno. Desafortunadamente, este arranque histórico para el fútbol veracruzano se ha visto empañado por el día más triste en la corta existencia de la franquicia, la dolorosa e inesperada partida de una de sus jóvenes promesas.
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