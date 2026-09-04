Luto en el fútbol mexicano por el fallecimiento de un canterano de quince años en Veracruz

El balompié nacional se viste de luto. La mañana de este viernes 4 de septiembre de 2026 se confirmó una terrible noticia en el campamento de Piratas F.C., la nueva escuadra de la Liga de Expansión MX instalada en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

El joven futbolista Gael Uscanga Carranza, integrante de las categorías inferiores de la institución, falleció a la corta edad de 15 años tras sufrir complicaciones de salud inesperadas en las instalaciones del club.

?? Fallece futbolista juvenil de Piratas FC tras sentirse mal durante entrenamiento



Un jugador de entre 15 y 16 años murió este viernes en el área de urgencias de la Cruz Roja Mexicana en Veracruz.



De acuerdo con versiones preliminares, el joven comenzó a sentirse mal durante? pic.twitter.com/A53GK0kNlM — Tres PM (@trespm) September 4, 2026

La de información fue adelantada por el periodismo local, quien detalló que el adolescente sufrió un repentino desvanecimiento sobre el terreno de juego. Pese a que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia y fue trasladado de urgencia a las instalaciones de la Cruz Roja, los cuerpos médicos lamentablemente no pudieron hacer nada para salvarle la vida y confirmaron su deceso minutos más tarde.

El pronunciamiento de la directiva veracruzana

Ante el trágico acontecimiento, representantes de la directiva y de las autoridades locales se dieron cita en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y dar puntual seguimiento al caso.

Horas después, el club jarocho emitió un comunicado oficial en sus redes sociales expresando sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Gael. En el documento aclararon que el menor formaba parte del Plan Piloto de Fuerzas Básicas de la organización y precisaron que el percance ocurrió mientras el contingente de canteranos aguardaba a que concluyera la sesión de entrenamiento del primer equipo.

LAMENTABLE INCIDENTE EN PIRATAS; LA LIGA EXPANSIÓN SE PRONUNCIA AL RESPECTO ?



Durante este viernes 4 de septiembre se reportó el fallecimiento de Gael Usanga Carranza, quien pertenecía al plan piloto de fuerzas básicas de Piratas FC, quienes ya dieron un comunicado.#FSRadioMX pic.twitter.com/LCk5AI9wlU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 4, 2026

El nacimiento de Piratas F.C. en la Liga de Expansión

La escuadra de Piratas F.C. representa el regreso del fútbol profesional al estado de Veracruz, una plaza que había quedado totalmente huérfana de balompié tras la polémica desafiliación de los Tiburones Rojos del Veracruz en el año 2019. Gracias al impulso deportivo de la familia Vives Gómez, la plaza del puerto volvió a vibrar este semestre al consumarse su debut oficial en la división de plata.

?Un futbolista juvenil de los Piratas FC, de entre 15 y 16 años, falleció este viernes en el área de urgencias de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Veracruz, luego de presentar malestares durante un entrenamiento.



De acuerdo con versiones preliminares, el joven comenzó a? pic.twitter.com/8FhbDugGql — Azucena Uresti (@azucenau) September 4, 2026

En lo deportivo, el cuadro veracruzano navega a mitad de la tabla general, ocupando el noveno peldaño de la clasificación en su campaña de estreno. Desafortunadamente, este arranque histórico para el fútbol veracruzano se ha visto empañado por el día más triste en la corta existencia de la franquicia, la dolorosa e inesperada partida de una de sus jóvenes promesas.

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