UEFA guardará un minuto de silencio en la Champions League por la tragedia en Nepal

La UEFA anunció que todos los partidos de la primera jornada de la UEFA Champions League comenzarán con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la devastadora riada que golpeó a Nepal.

El organismo rector del futbol europeo confirmó que la medida se llevará a cabo durante los encuentros del martes y miércoles, como muestra de solidaridad con el pueblo nepalí tras una tragedia que ha dejado al menos 1,355 muertos y 4,996 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas por las autoridades.

Además del minuto de silencio, los 18 partidos de la jornada tendrán una pancarta con el mensaje “No estás solo Nepal”, con la que la UEFA buscará enviar un mensaje de apoyo a las personas afectadas.

? You are not alone, Nepal.



This week, flood victims will be honoured with a moment of silence ahead of all UEFA Champions League matches.



? https://t.co/fGLHBehd6R pic.twitter.com/VPH9DUJQlw — UEFA (@UEFA) September 7, 2026

Ceferin expresa el respaldo del futbol europeo

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró que el futbol europeo permanecerá unido para acompañar a Nepal en medio de las labores de rescate y recuperación.

“La familia entera del fútbol europeo permanecerá unida antes de los partidos de esta semana para expresar” sus “más profundas condolencias y apoyo al pueblo de Nepal“, dijo.

“Les deseamos fuerza y resiliencia mientras continúan recuperándose de esta tragedia y sus secuelas”, añadió el dirigente esloveno.

El homenaje tendrá lugar justo cuando comienza una nueva edición de la Champions League, uno de los principales acontecimientos deportivos del calendario europeo.

Los partidos del martes en la Champions League

La primera jornada de la fase liga comenzará este martes con seis encuentros.

Entre los partidos más destacados aparece el duelo entre Real Madrid e Inter, además de los enfrentamientos entre Borussia Dortmund y Villarreal y FC Porto y Manchester City.

La cartelera del martes quedará de la siguiente manera:

Brujas vs. Aston Villa

AEK Atenas vs. LASK

Real Madrid vs. Inter

Borussia Dortmund vs. Villarreal

FC Porto vs. Manchester City

Lille vs. Betis

Todos los encuentros estarán acompañados por el minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia en Nepal.

Barcelona, Liverpool y PSG jugarán el miércoles

La actividad continuará el miércoles con otros seis partidos de la Liga de Campeones.

El Barcelona recibirá al Feyenoord, mientras que el Liverpool se enfrentará al Atlético de Madrid. También destaca el encuentro entre el PSG y Slovan Bratislava.

Los partidos programados para el miércoles son:

Barcelona vs. Feyenoord

Stuttgart vs. Viking

PSG vs. Slovan Bratislava

Liverpool vs. Atlético de Madrid

Sporting vs. Galatasaray

Nápoles vs. Arsenal

De esta manera, los 12 encuentros de la primera jornada estarán precedidos por el mismo gesto de solidaridad hacia Nepal.

Nepal enfrenta una emergencia tras la riada

La tragedia que provocó el homenaje de la UEFA ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando el colapso de un glaciar en Nepal desencadenó una enorme masa de hielo, rocas y lodo.

La riada alcanzó la zona de Gyirong y destruyó un paso fronterizo entre Nepal y la región del Tíbet, además de arrasar asentamientos completos.

Casi dos semanas después, las autoridades contabilizan 1,355 personas fallecidas y 4,996 desaparecidas. Entre quienes continúan sin ser localizados hay al menos 589 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles.

Miles de rescatistas permanecen desplegados en la zona en busca de supervivientes, mientras que la identificación de las víctimas representa uno de los principales desafíos para las autoridades. Hasta el momento, el Gobierno nepalí únicamente ha podido entregar 98 cuerpos a sus respectivas familias.

En medio de esta emergencia, los estadios de Europa se convertirán durante la primera jornada de la Champions League en escenario de un mensaje de solidaridad con las víctimas y sus familias.

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