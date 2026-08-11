UEFA presenta “Clear Line”, una herramienta que aclara cuándo debe intervenir el VAR

La UEFA presentó este martes “Clear Line”, una nueva plataforma que busca establecer criterios más claros y uniformes sobre las decisiones arbitrales y, especialmente, sobre las situaciones en las que debe intervenir el VAR.

El organismo europeo informó que la herramienta cuenta con el respaldo de los responsables de arbitraje de todas sus federaciones miembro y pretende convertirse en un punto de referencia para favorecer una aplicación coherente de las Reglas de Juego tanto en las competiciones nacionales como en los torneos organizados por la UEFA.

La plataforma ofrece explicaciones detalladas y material audiovisual sobre algunas de las acciones más complejas y controvertidas del futbol, con especial atención al razonamiento que existe detrás de cada decisión arbitral.

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? Clear Line is UEFA’s refereeing video library, providing unprecedented open access to the guidance we give to referees and VARs to help them apply the Laws of the Game consistently across Europe.



Find? pic.twitter.com/5dHZGGKUPi — UEFA (@UEFA) August 11, 2026

¿Qué es “Clear Line” y para qué sirve?

“Clear Line” fue diseñada para explicar de una manera más accesible cómo deben interpretarse determinadas situaciones de juego y cuál debe ser el papel del VAR en cada una de ellas.

Uno de los principales objetivos de la UEFA es reforzar el principio de que el videoarbitraje debe intervenir únicamente cuando exista un “error claro y evidente”.

De esta manera, la herramienta busca evitar que el VAR se convierta en un mecanismo para revisar de manera sistemática cada decisión tomada por el árbitro sobre el terreno de juego.

La intención es establecer una referencia común que permita a los árbitros interpretar situaciones similares bajo criterios lo más uniformes posible.

La creación de “Clear Line” responde a uno de los principales desafíos que enfrenta el arbitraje moderno: conseguir una aplicación más consistente de las reglas en diferentes competiciones y países.

La plataforma estará disponible para árbitros, jugadores, entrenadores, comentaristas y aficionados, quienes podrán consultar explicaciones sobre decisiones que suelen generar dudas o controversia.

El objetivo de la UEFA es que el recurso ayude a comprender no solamente cuál fue la decisión tomada, sino también por qué se tomó y qué elementos fueron considerados por el equipo arbitral.

Esto también busca generar una mayor comprensión sobre el funcionamiento del VAR y sus límites dentro de un partido.

Roberto Rosetti explica el objetivo de “Clear Line”

El director de Arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti, destacó la importancia de contar con una referencia común para los profesionales y seguidores del futbol.

Rosetti explicó que la plataforma pretende ofrecer “una orientación clara y precisa a los árbitros”, además de favorecer “una mayor coherencia en la toma de decisiones en todas las competiciones”.

El responsable del arbitraje europeo también señaló que la iniciativa busca promover un uso “más estandarizado” del VAR.

“Aunque no hay dos incidentes idénticos y los errores ocasionales siguen siendo inevitables, ‘Clear Line’ servirá de punto de referencia central para jugadores, entrenadores, comentaristas y aficionados, ayudando a explicar los motivos que hay detrás de las decisiones arbitrales y fomentando una mayor comprensión del proceso de toma de decisiones”, señaló Rosetti.

“Clear Line” se actualizará con nuevos casos

La UEFA explicó que “Clear Line” no será una herramienta estática.

La plataforma tendrá un carácter dinámico y podrá actualizarse cuando aparezcan nuevas situaciones de juego o cuando sea necesario ofrecer mayores precisiones sobre determinados casos.

De esta forma, el organismo europeo pretende que los criterios disponibles evolucionen junto con las situaciones que se presenten en el futbol y permitan mantener una referencia actualizada para todos los involucrados.

La iniciativa representa un nuevo paso de la UEFA para buscar mayor claridad en el arbitraje y delimitar con mayor precisión cuándo el VAR debe intervenir y cuándo debe prevalecer la decisión tomada por el árbitro en el campo.

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