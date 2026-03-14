Kylie Jenner confesó que quiere tener más hijos

A sus 28 años, Kylie Jenner parece haber alcanzado un equilibrio perfecto entre su imperio cosmético y su faceta como madre de Stormi y Aire. Sin embargo, la menor del clan Kardashian-Jenner sorprendió a sus seguidores al revelar que su hogar todavía tiene espacio para nuevos integrantes.

En una reciente entrevista para la edición de primavera de la revista Vanity Fair, la empresaria confesó sus deseos de volver a ser madre en un futuro cercano.

Jenner, quien mantiene una sólida relación con el actor Timothée Chalamet desde hace más de tres años, explicó que ha trazado una hoja de ruta clara para su vida personal.

Kylie no detalló si estos planes han sido discutidos formalmente con Chalamet | Foto AP

“En los últimos años de mis 20, quiero centrarme solo en mí, mis negocios, mi trabajo y viajar con mis hijos”, dijo a la publicación. No obstante, fijó sus 30 años como el punto de inflexión para buscar un tercer embarazo: “Y luego, quiero tener más hijos”, añadió con firmeza.

Esta declaración llega en un momento de gran estabilidad para la pareja. Aunque Kylie no detalló si estos planes han sido discutidos formalmente con Chalamet, el protagonista de Dune ya había dado pistas sobre su apertura a la paternidad.

En entrevistas previas, el actor calificó como “desoladora” la idea de no tener descendencia, sugiriendo que formar una familia está definitivamente “en su radar”.

La madurez con la que Kylie afronta esta etapa se debe, en parte, a su crianza bajo los reflectores. Al reflexionar sobre su infancia en Keeping Up with the Kardashians, admitió que ser madre le ha dado una nueva perspectiva.

Con una hija de 8 años y un hijo de 4, Kylie Jenner busca disfrutar de su libertad actual antes de abrazar nuevamente los retos de un recién nacido, consolidando así su deseo de expandir su familia al llegar a los 30 años.

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