La razón por la que Kylie Jenner y Timothée Chalamet no han asistido juntos a una Met Gala

La Met Gala 2026 volvió a paralizar Nueva York con su despliegue de opulencia, arte y alta costura. Sin embargo, más allá de los diseños arquitectónicos y las transparencias que marcaron la jornada, el foco mediático se centró en una ausencia que ya empieza a ser tradición: Timothée Chalamet.

A pesar de que la pareja cumple ya tres años de relación —un hito de estabilidad en el universo Kardashian—, el actor de “Dune” volvió a dejar que Kylie Jenner recorriera la alfombra roja en solitario.

La “maldición” que Kylie no quiere tentar

La razón de este distanciamiento tiene nombre propio: “la maldición de la Met Gala“. En el círculo íntimo de las Kardashian-Jenner, existe la firme convicción de que posar en pareja sobre esta alfombra roja es el primer paso hacia una ruptura inminente.

Según fuentes cercanas a la empresaria, Kylie está más enamorada que nunca y se niega rotundamente a “tentar al destino” exponiendo su vínculo a la presión y el escrutinio que genera el evento más fotografiado del mundo.

Kylie Jenner en la alfombra de la Met Gala 2026. Crédito: Evan Agostini | AP

Esta cautela no es infundada, sino que nace de experiencias previas que han marcado a su familia. En 2018 y 2019, Kylie asistió de la mano del rapero Travis Scott, padre de sus dos hijos; poco tiempo después, la pareja enfrentó crisis que terminaron en una separación definitiva.

El historial se repitió con sus hermanas: Kim Kardashian debutó su romance con Pete Davidson en la gala de 2022 y, apenas tres meses después, el noviazgo se desintegró.

Baloncesto vs. Alta Costura

En la edición de este año, la estrategia de la pareja fue más evidente que nunca. Mientras Kylie Jenner acaparaba los flashes con un diseño que interpretaba la estética de la gala, Timothée Chalamet fue visto a unos kilómetros de distancia, en el Madison Square Garden.

El actor prefirió disfrutar de un partido de los New York Knicks, manteniendo un perfil bajo y alejado del código de vestimenta de etiqueta.

Esta “doble agenda” se ha convertido en el sello distintivo de su relación. Al separar sus carreras y sus compromisos sociales de alto perfil, han logrado construir un espacio privado que parece inmune a las polémicas que suelen rodear al clan Kardashian.

Para Kylie, el éxito de su noviazgo reside precisamente en no convertirlo en una atracción mediática, especialmente en una alfombra roja que, para ella, está cargada de energías negativas para el amor.

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