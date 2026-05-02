Kylie Jenner enfrenta segunda demanda: crecen acusaciones por acoso y discriminación

Se complica el panorama de Kylie Jenner tras registrarse una segunda demanda por presunto acoso, discriminación racial y falta de pago de salarios. Con esta querella interpuesta ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, el caso de la empresaria acumula 20 cargos.

De acuerdo con información recuperada por TMZ, la demanda corrió a cargo de una excolaboradora de la socialité llamada Juana Delgado Soto, y en esta se incluyen cargos por presunto acoso, discriminación por raza, falta de pago de salarios y omisión en la prevención o corrección del acoso.

El documento presentado ante el Tribunal de Los Ángeles detalla que Soto habría iniciado su relación laboral con Jenner en mayo de 2019. Contrario a lo estipulado en su contrato, afirma no haber recibido descansos para comida y otros permisos personales.

Pese a estas fallas, se menciona que la relación labora se extendió hasta 2023, cuando una supervisora identificada bajo el nombre de Itzel Sibrian llevó a cabo burlas en su contra a causa de su acento extranjero, así como de su estatus migratorio.

Otro de los episodios narrados dentro de la demanda señala a Sibrian de haber amenazado a Juana Delgado Soto con despedirla por no quedarse a trabajar hasta tarde el día de su cumpleaños. Según su testimonio, Itzel habría respondido a su inconformidad de manera prepotente: “A nadie le importa tu cumpleaños, Kylie tiene una cena”, se lee en el escrito.

Esta actitud desencadenó una ola de quejas por parte de Soto; no obstante, la solución que se le dio a la situación fue el traslado temporal de Itzel Sibrian a otro puesto. Meses más tarde, fue restituida en su cargo y, según lo mencionado en la querella, esto habría generado represalias que iban desde la reducción de s salario hasta tareas poco razonables y cambios en su horario de trabajo sin justificación.

Pese a los intentos de Juana Delgado por comunicarse directamente con Kylie Jenner para remediar la situación, la respuesta que obtuvo le dejó un mal sabor de boca. Y es que los documentos judiciales indican que se le prohibió “mirar y sonreírle a Kylie”, y que si la veía, debía “desaparecer inmediatamente”.

En este sentido, las autoridades informaron que la hermana menor de Kim Kardashian no es acusada directamente de ninguna conducta de acoso dentro la demanda. Mientras tanto, Kylie Jenner y su equipo se han mantenido al margen de emitir declaraciones sobre el caso en curso.

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