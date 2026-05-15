Kylie Jenner detalla las complicaciones que marcaron su segundo embarazo

Hace algunos días, la socialité Kylie Jenner habló como nunca antes sobre su experiencia al convertirse en madre de su primogénita Stormi a los 19 años; sin embargo, la ola de confesiones no terminó allí. Y es que la modelo también se sinceró sobre los problemas médicos que vivió durante su segundo embarazo del hijo que tuvo junto a Travis Scott, el pequeño de nombre Aire.

En una charla con el conductor Jake Shane para el podcast “Therapuss”, la hermana menor de Kim Kardashian reveló que atravesó varias complicaciones de salud que convirtieron su segunda experiencia como embarazada en todo un reto.

De acuerdo con Kylie Jenner, de 28 años de edad, toda esa etapa se vio caracterizada por el dolor intenso y problemas de movilidad que la obligaron a permanecer en cama por varios meses.

“Tenía un dolor ciático muy fuerte y un dolor lumbar muy intenso. Realmente quería hacer ejercicio. Me quedé sin poder caminar a las 12 semanas. Tenía náuseas horribles y comía de todo para sobrellevarlo”, comentó sobre esta experiencia.

Pese a los cuidados y vigilancia médica, la modelo también se enfrentó a lo que se conoce como dilatación prematura: “Estuve dilatada tres centímetros durante como un mes y medio, dos meses, el bebé estaba bajando”, añadió.

Como resultado de estas complicaciones, Kylie confesó haber subido alrededor de 65 libras, llegando a un peso antes del parto de 210 libras: “Comía un bote de helado cada noche, simplemente me dejé llevar. Tenía mucho helado. Y muchos carbohidratos. Bagels”, señaló.

Este testimonio surgió luego de destapar cuál fue su reacción al enterarse de su primer embarazo a los 19 años de edad: “Me estaba volviendo loca. Tenía mucho miedo de decírselo a mis padres. Tenía mucho miedo. Pero cuando se lo dije a mis padres, nadie se enojó”, expresó la joven.

Sin importar el reto que la maternidad representaba ante sus ojos, estaba segura de si decisión: “Había algo dentro de mí que sabía que quería hacer esto y que tenía que tomar una decisión por mí misma. Incluso si tenía que hacerlo sola o como fuera, esta era la elección que iba a tomar”, finalizó.

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