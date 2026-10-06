Kylie Jenner debutará como actriz en una serie de Hulu

Kylie Jenner está lista para dar el salto definitivo a la actuación. A sus 29 años, la emrpresaria encabezará el reparto de “Bachelorette Weekend”, una nueva serie dramática de suspense en desarrollo para la plataforma estadounidense Hulu. El proyecto supondrá su primer papel protagonista como actriz de ficción, alejándose del formato de telerrealidad que la lanzó a la fama global.

La producción, cuyos detalles reveló el medio especializado Deadline, está creada por la guionista y autora Lauren Oliver y se basa en un libro inédito de la escritora neoyorquina Flora Collins.

La historia arranca durante una fiesta de fin de semana entre amigas que concluye trágicamente cuando la novia, interpretada por Jenner, aparece asesinada en la piscina del alojamiento. Aunque el personaje muere al inicio del relato, mantendrá una presencia fundamental a lo largo de la trama para reconstruir los acontecimientos y descubrir a la culpable entre el grupo de sospechosas.

Detrás de este debut actoral se encuentra su hermana Kim Kardashian, una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento estadounidense. Tras recibir el guion original para su evaluación, Kardashian consideró que el papel principal era perfecto para Kylie y le propuso asumir el reto interpretativo.

Ambas hermanas ejercerán como productoras ejecutivas del proyecto, respaldado por 20th Television —filial del grupo Disney y matriz de Hulu—, compañía con la que Kim mantiene un acuerdo preferente de desarrollo audiovisual.

Para la fundadora de Kylie Cosmetics, acostumbrada a los focos desde la infancia y con una audiencia superior a los 380 millones de seguidores en redes sociales, esta ficción representa una importante evolución en su carrera.

Si bien Jenner realizó recientemente un breve cameo interpretándose a sí misma en el falso documental “The Moment” (2026), liderado por Charli XCX, “Bachelorette Weekend” marca su estreno formal en el género dramático

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