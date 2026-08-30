Kylie Jenner no quiere tener más hijos por el momento

A pesar de los constantes rumores en redes sociales sobre un posible embarazo junto al actor Timothée Chalamet, Kylie Jenner dejó en claro que no tiene planes de volver a ser madre por el momento.

En una reciente entrevista concedida a la revista Who What Wear, la empresaria de 29 años abordó las especulaciones sobre su vida personal y explicó las razones de su postura.

Jenner confesó que se hizo una promesa a sí misma al cumplir los 25 años: pausar la maternidad para reencontrarse con su juventud. “Realmente quiero disfrutar la última mitad de mis veintes, porque la primera mitad fue como: ‘Estás embarazada’, y luego viene el año de recuperación, mi estado mental y la depresión posparto. Sentí que perdí algunos de esos años de mi juventud”, declaró la fundadora de Kylie Cosmetics.

Madre de Stormi, de ocho años, y de Aire, de cuatro —fruto de su relación anterior con el rapero Travis Scott—, la celebridad reconoció que convertirse en madre a los 20 años la llevó a asumir responsabilidades adultas de forma muy prematura. Ahora, a las puertas de cumplir los 30 años, busca evitar arrepentimientos y vivir experiencias con mayor libertad.

Respecto a los comentarios que aseguran que busca agrandar la familia junto a Chalamet, con quien mantiene un noviazgo desde hace tres años, la empresaria desestimó las versiones durante su participación en el pódcast Better Half. “Estoy tan acostumbrada a que la gente cree su propia narrativa que me río de eso. Eventualmente se darán cuenta de la verdad”, afirmó.

Esta etapa de madurez también influye en su faceta profesional. Tras debutar en la actuación este año con el falso documental “The Moment”, Jenner asegura ser muy selectiva con los papeles que acepta para no descuidar el tiempo de calidad con sus hijos ni saturar su agenda profesional antes de entrar a su nueva década de vida.

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