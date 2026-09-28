Reino Unido libera a sospechosos de complot contra base militar británica utilizada por EE.UU.

Los cinco detenidos ayer domingo por presunta “preparación de un acto terrorista” cerca de una base militar británica utilizada por Estados Unidos en Fairford, en el suroeste de Inglaterra, fueron puestos en libertad bajo fianza, anunció este lunes (28.09.2026) la policía antiterrorista.

“Esto no significa que la investigación haya terminado”, señaló el jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor, precisando que los “desplazamientos y contactos” de los cinco hombres con otras personas estarán “sujetos a estrictas condiciones”.

Por su parte, Irán negó categóricamente en la red social X estar implicado en un plan para atacar dicha base militar, después que varios medios británicos informaran que la policía investiga una posible participación del país asiático.

Según la policía antiterrorista, los sospechosos, liberados este lunes, son ciudadanos británicos de entre 23 y 25 años y residen en Londres. “Estamos examinando todas las hipótesis posibles, incluida la de que actuaran, consciente o inconscientemente, en nombre de un gobierno extranjero”, señaló Laurence Taylor.

El domingo, al ser preguntado sobre los sospechosos, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó “saber todo sobre ellos”. “Estábamos investigándolos. Querían causar graves daños a nuestra base”, aseguró.

Agricultora dio la alerta

En marzo, Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar la base de Fairford para “operaciones defensivas específicas dirigidas contra Irán”, con el objetivo de destruir misiles de este país. En julio, los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron con atacarla, advirtiendo que cualquier base utilizada para lanzar ataques contra su país constituiría un “objetivo legítimo”, según The Telegraph.

La policía fue alertada sobre los cinco sospechosos detenidos por una agricultora que vive cerca de la base. La mujer contó a la BBC que había visto “a un grupo de hombres enmascarados” cuando regresaba a su domicilio. “Consciente de que existía una amenaza para la seguridad de la base”, la mujer, que no quiso dar su nombre, llamó a la policía, explicó.

Fairford es la base británica de la 501ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense. Ya fue utilizada para operaciones durante la Guerra del Golfo, a principios de los años 90, y durante la guerra de Irak de 2003.

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