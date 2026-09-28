Megacohete Starship alcanza por primera vez la órbita terrestre

SpaceX logró poner en órbita terrestre este lunes el Starship, en la decimocuarta prueba de vuelo de la poderosa nave, un “enorme hito” para la compañía de Elon Musk y el programa que abre el camino hacia su objetivo de lograr un sistema completamente reutilizable.

El vuelo despegó hacia las 8:49 hora de la costa este de Estados Unidos, desde Starbase, el complejo de SpaceX en el extremo sur de Texas, junto a la costa del golfo de México, cerca de la frontera mexicana.

La misión está diseñada para alcanzar una altitud de aproximadamente 275 kilómetros sobre la Tierra y completar unas seis vueltas alrededor del planeta durante un vuelo de casi 10 horas, antes de realizar un amerizaje previsto en el océano Pacífico, al oeste de Chile.

Hasta ahora, las misiones de Starship habían seguido deliberadamente trayectorias suborbitales pasivamente seguras para maximizar la seguridad pública y permitir la recopilación de datos durante vuelos reales.

Tras éxitos y fracasos, el cohete pasó por numerosas modificaciones. Sin embargo, aún quedan enormes desafíos técnicos antes de que Starship pueda considerarse lista para vuelos comerciales o para llegar a la Luna o Marte.

Mejorar internet

El vuelo además comenzó ya el despliegue de los satélites de internet. Esta prueba es la primera en la que Starship desplegará 26 satélites Starlink V3 de internet, destinados a aumentar las velocidades para los usuarios.

Tras ser desplegados desde Starship, los satélites extenderán sus antenas y paneles solares y establecerán sus primeros enlaces con la Tierra y con el resto de la constelación mediante radiofrecuencia y enlaces láser.

Después elevarán sus órbitas con propulsores propios y, una vez completadas las comprobaciones en órbita, podrían comenzar a prestar servicio a los clientes pocas semanas después del lanzamiento.

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