Bank of America invertirá más de $150 millones de dólares para ampliar su plantilla laboral

Recientemente, a través de un comunicado, la empresa multinacional estadounidense de servicios financieros y banca privada, Bank of America, anunció que planea invertir en los próximos meses $150 millones de dólares para ampliar su plantilla y desarrollo de su fuerza laboral.

Según la institución bancaria con sede en Charlotte, Carolina del Norte, proyecta para los próximos dos años la contratación de unos 1,000 aprendices adicionales para desempeñar puestos en tecnología, áreas de negocio, banca minorista, entre otros.

Al respecto, Brian Moynihan, presidente y director ejecutivo de Bank of America, destacó en un comunicado que esta es una de sus estrategias para ayudar a crear una fuerza laboral estadounidense cualificada para el futuro.

Este anuncio de contratación por parte de la entidad financiera se produce en un momento en donde la mayoría de los sectores está buscando personal con mayores habilidades que títulos universitarios, dándoles la oportunidad de crecer en áreas donde anteriormente se accedía a través de la preparación académica.

En este sentido, Moynihan señaló que los programas de aprendizaje y desarrollo de Bank of America “subrayan el compromiso continuo de ampliar las oportunidades y ayudar a las personas con talento a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito. Apreciamos el espíritu de reforma y pragmatismo que el Departamento de Trabajo está aportando a esta importante labor, lo que brindará oportunidades para que el sector privado haga aún más”, agregó.

Asimismo, Bank of America, que actualmente se considera la segunda institución bancaria más grande de Estados Unidos, también anunció que para los próximos cinco años espera adicionar a unos 10,000 trabajadores con experiencia militar y otras 8,000 personas procedentes de centros de formación profesional.

Ante la iniciativa de la entidad bancaria que hasta la fecha cuenta con un 40% de sus empleados contratados que no tienen una licenciatura, el secretario interino de Trabajo, Keith Sonderling, expresó: “Felicito a Bank of America por invertir en programas de aprendizaje y desarrollo de la fuerza laboral que preparan a los estadounidenses para empleos altamente calificados y bien remunerados, al tiempo que ayudan a los empleadores a crear la fuerza laboral calificada que necesitan en sus comunidades locales”, dijo.

Para Sonderling, “los trabajadores estadounidenses merecen la oportunidad de desarrollar carreras exitosas sin tener que abandonar sus ciudades de origen”, declaró en un comunicado.

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