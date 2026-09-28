Cuatro de cada cinco estadounidenses han reducido o limitado sus donaciones por los altos costos

Aunque muchos estadounidenses hoy día quieren seguir contribuyendo a organizaciones y voluntariados benéficos, una encuesta realizada recientemente a más de 3,000 adultos reveló que 4 de cada 5 personas están reduciendo sus donaciones debido al alto costo de vida.

La investigación llevada a cabo por Kiva, una organización sin fines de lucro que ofrece préstamos a través de campañas de financiación colectiva, señaló que, pese a que un 70% de la población estadounidense donó de alguna manera dinero en los últimos seis meses, al menos 1 de cada 7 de los encuestados aseguró que los gastos inesperados y elevados están siendo una barrera para donar.

Al respecto, Vishal Ghotge, director ejecutivo de Kiva, expresó que, a pesar de la crisis económica que afecta a gran parte de la población, aun así, “la mayoría de la gente quiere contribuir a una causa que les interesa mucho”, dijo, por lo que modifican o reorganizan su forma de contribuir a causas sociales.

¿Por qué está cambiando la forma en que los estadounidenses donan?

Si bien el análisis de Kiva destaca que en los últimos meses las aportaciones recurrentes han sido de hasta $25 o menos, estas pueden incluso ser más sostenibles en el tiempo que entregar grandes cantidades de una sola vez.

No obstante, entre las principales razones u obstáculos que están haciendo que los estadounidenses reduzcan sus donaciones se menciona: Los gastos inesperados, el aumento de los precios de bienes y servicios básicos, menor capacidad de ahorro, pagos de deudas y deterioro de la economía en general.

Se están cambiando las donaciones de dinero por tiempo

Otra encuesta indicó que, ante la falta de suficiente poder adquisitivo para grandes donaciones, las personas interesadas en hacer sus contribuciones sociales están donando su tiempo a organizaciones benéficas.

Según la investigación realizada por Church Mutual Insurance Company, señaló que más del 50% está dispuesto a hacer voluntariado, activismo o apoyo no financiero, ya que muchos se mantienen cautelosos sobre sus finanzas.

Elisabeth Aleman, vicepresidenta adjunta de Organizaciones sin Fines de Lucro y Servicios Humanos, comentó que “lo que estamos empezando a observar es que, si bien los indicadores económicos están mejorando gradualmente, los donantes aún se muestran cautelosos y protectores de sus finanzas. Al mismo tiempo, las organizaciones sin fines de lucro siguen experimentando una mayor demanda sin que haya grandes cambios en sus recursos, lo que significa que están haciendo más con menos”, dijo.

De acuerdo con la encuesta, más del 60% está preocupado por el aumento del coste de los bienes y servicios cotidianos, el 30% se está centrando en gestionar los pagos rutinarios de sus deudas, un 20% está preocupado por la estabilidad laboral y un 40% muestra preocupación por la posibilidad de un empeoramiento de la economía a futuro.

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