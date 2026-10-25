Fiscalía de Ventura busca víctimas adicionales de ataque con máscaras en 2017

La fiscalía de distrito del condado de Ventura informó que busca información adicional relacionada con un ataque con el uso de máscaras en contra de una mujer en Simi Valley en 2017 y posibles víctimas adicionales de los sospechosos.

En un comunicado de prensa, los fiscales informaron que Ricardo Jiménez-García, de 39 años, fue arrestado como sospechoso de participar en la agresión contra la víctima, que ocurrió el 21 de septiembre de 2017.

Ventura County District Attorney Erik Nasarenko is requesting the public’s help in providing additional information related to an attack that occurred on September 21, 2017. On that date, it is alleged that Ricardo Jimenez-Garcia (DOB 04/03/87) and a group of several other men? pic.twitter.com/00ow6ShAKA — Ventura County District Attorney's Office (@VenturaCountyDA) October 23, 2026

Las autoridades dijeron que, a las 4:10 a.m., la víctima se dirigía a su trabajo por Galena Avenue, en Simi Valley, cuando fue atacada por un grupo de personas que llevaban la máscara de la película “Scream” para ocultar sus rostros.

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La mujer dijo que los sospechosos la amenazaron con un cuchillo.

Después de la agresión, la víctima logró llamar al 911 para solicitar ayuda. Oficiales del Departamento de Policía de Simi Valley acudieron al lugar y siguieron algunas pistas, pero el caso quedó sin resolver a pesar de las investigaciones.

Después de nueve años de no suspender la investigación, con las diversas pistas que se recuperaron en 2017, Jiménez-García fue arrestado el 9 de septiembre de 2026.

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Las autoridades informaron que se presentaron cargos contra el hombre hispano en relación con el ataque de septiembre de 2017.

Los detectives del condado de Ventura creen que más sospechosos están involucrados en la agresión, además de Jiménez-García, por lo que solicitaron la colaboración de la comunidad para localizarlos y arrestarlos para que sean procesados.

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Si alguna persona sufrió un ataque similar, puede comunicarse con la investigadora de la fiscalía de distrito del condado de Ventura, Yumi Kirk, en el 805-477-1638.

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