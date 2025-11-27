Veredicto: hombre sentenciado por la muerte de latina en Ventura

Un hombre fue declarado culpable por un jurado del Tribunal Superior del Condado de Ventura por el homicidio de su exesposa Rachel Castillo, que se cometió en noviembre de 2022.

En un comunicado, la fiscalía del condado de Ventura informó que después de tres horas de deliberación, el jurado determinó el 21 de noviembre que Zarbab Alí, de 28 años y residente de Hawthorne, era culpable del cargo de asesinato en primer grado con agravantes de Castillo, de 25 años.

“Our thoughts are with Rachel’s family, who have endured unimaginable pain since the day she was taken from them. I am thankful for the outstanding efforts of law enforcement, whose investigation made this verdict possible. While nothing can restore what her loved ones have lost,… pic.twitter.com/I4SOr39QRZ — Ventura County District Attorney's Office (@VenturaCountyDA) November 21, 2025

La sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional está programada para el 12 de enero de 2026.

Sigue leyendo: Dos cargos por delitos graves para mujer tras persecución policial en el sur de California

El sujeto enfrentaba cargos por asesinato con circunstancias agravantes de emboscada y el uso de arma letal.

Previamente, Alí se había declarado culpable de agresión sexual al cadáver de Castillo

En noviembre de 2022, Alí emboscó a Castillo en el apartamento de la mujer latina de Simi Valley. Después de dejar a sus dos hijos con familiares, el hombre regresó al domicilio y esperó a que la mujer latina regresara de su trabajo.

Sigue leyendo: Manifestantes y agentes federales de inmigración se enfrentan en el condado de Ventura

En el lugar, Alí apuñaló a su exesposa al menos en 11 ocasiones en el pecho, de las cuales, siete fueron consideradas mortales por los médicos forenses. Durante el ataque no se encontraron evidencias de heridas defensivas.

Tras la emboscada, Alí transportó el cuerpo de Castillo envuelto en una manta hasta el desierto de Antelope Valley, cerca de Littlerock, donde lo enterró aproximadamente a las 2:00 a.m. en una fosa superficial.

El sujeto reconoció que unas horas después, regresó al sitio para desenterrar el cuerpo de Castillo y abusó sexualmente de él antes de volver a enterrarlo.

Sigue leyendo: Hispano sospechoso de robos de boletos raspaditos de lotería en el sur de California

El 13 de noviembre, la policía de Simi Valley y el FBI localizaron el cuerpo de Castillo después de una búsqueda que comenzó tras el reporte de desaparición por parte de los familiares de la mujer latina.

Al día siguiente, Alí fue arrestado en la ciudad de Victorville, en el condado de San Bernardino.

“Encontré a Rachel, estaba sola y la maté. No había razón“, reconoció Zarbab Alí, quien durante cinco interrogatorios policiales confesó los hechos, y cuyos videos fueron reproducidos durante el juicio.

Sigue leyendo: Crisis en Los Ángeles: arrestan a hispano por crimen de su esposa abogada

“Solo para confirmar que soy un monstruo, la violé. Si no me comprometiera a ser un monstruo, ella habría muerto sin razón”, agregó el responsable del crimen.

Alí testificó en su propio juicio que había pensado en matar a Castillo desde que se separó de su esposa nueve meses antes del crimen, y alegó que el divorcio inminentemente lo motivó.

Castillo se separó de Alí en febrero de 2022 y compartían la custodia de dos hijos, de 2 y 4 años, en el momento en que se cometió el asesinato.

Sigue leyendo: Ciudad y condado de Los Ángeles demandados por muerte de niño hispano

Durante el juicio, Alí declaró que actuó por celos, alegando que Castillo lo provocaba con detalles de sus relaciones.

Los fiscales rechazaron las versiones de Alí y presentaron evidencia de premeditación, lo que incluyó la compra del cuchillo días antes de cometer el fatal ataque.

Rachel Castillo era estudiante de posgrado con calificaciones sobresalientes. Cuando ocurrió el crimen, la latina trabajaba como asistente social.

Sigue leyendo: FBI duplica recompensa por datos sobre pistolero involucrado en redada de Ventura

Alí permanece bajo custodia de las autoridades en espera de la audiencia de sentencia, programada para el 12 de enero de 2026, fecha en que se espera que sea confirmada la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Sigue leyendo:

· Agentes federales intentan redada en una granja de Ventura

· Hispano sentenciado a 25 años por secuestrar a su novia en Ventura

· Dos hispanos reciben $2 millones tras demanda por chinches en hotel del sur de California