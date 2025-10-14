Hispano sospechoso de robos de boletos raspaditos de lotería en el sur de California

Un hispano de Los Ángeles fue arrestado como sospechoso de encabezar un grupo de ladrones que tenía como víctimas a vendedores minoristas de boletos de la Lotería de California.

Raúl Nájera Jr., de 45 años, fue detenido en agosto por miembros del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) como parte de una investigación denominada “Operación Jackpot”.

Serial California Lottery Burglary Suspect Apprehended https://t.co/eYcDQf6FR0 — Ventura County Sheriff (@VENTURASHERIFF) October 14, 2025

Nájera está acusado de organizar y encabezar un plan de robo con miles de dólares en daños a propietarios de pequeñas empresas, incluidas tiendas familiares en Camarillo y Thousand Oaks entre julio de 2024 y julio de 2025, con el hurto de miles de billetes raspaditos de lotería.

Los hampones estrellaban vidrios y rompían los portones de los negocios para irrumpir en estos, donde robaron miles de boletos.

Con base en las pruebas y las herramientas de investigación, Nájera fue identificado como uno de los sospechosos, de acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura publicado este lunes.

Según las autoridades, Nájera organizó los robos en varios condados con un grupo rotativo de cómplices que utilizaban varios vehículos de escape.

El plan consistía en atacar negocios minoristas vulnerables, causar daños y hurtar los boletos raspaditos de lotería no vendidos. Horas después, cambiaban los boletos, generalmente en el sur de Los Ángeles.

Previamente, Nájera había sido detenido por su relación con un plan similar dirigido contra negocios de Camarillo en 2020.

La banda encabezada por el hispano está relacionada con al menos cinco robos en el condado de Ventura entre julio de 2024 y julio de 2025, según las autoridades, pero es posible que estén involucrados en otros atracos en la región.

Nájera fue detenido por oficiales del LAPD el 12 de agosto mientras se cometía uno de los robos. Sin embargo, no se presentaron cargos en su contra en el condado de Ventura hasta la semana pasada.

“El 9 de octubre de 2025, los casos penales se presentaron ante la Fiscalía del Condado de Ventura y se emitió una orden de arresto contra Nájera“, dijeron las autoridades de Ventura en su comunicado.

Actualmente, el hispano está bajo custodia en el condado de Los Ángeles, mientras la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura está en proceso de transferirlo para que enfrente cinco cargos por delitos graves de robo.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura se compromete a proteger a los negocios locales y a exigir responsabilidades a los reincidentes. Estamos trabajando activamente para identificar y arrestar a los cómplices de Nájera“, añadieron las autoridades en su comunicado.

