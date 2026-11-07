Arrestan a hombre de California que voló a Arkansas para abusar de una niña de 13 años que conoció en internet

Un hombre de California fue arrestado luego de que la policía alegara que voló a Arkansas para encontrarse con una niña de 13 años que conoció en internet.

Dylan Baker, de 24 años, enfrenta cargos por delitos graves de violación de una víctima menor de 14 años, acoso cibernético a una menor y viajar con el propósito de cometer un acto sexual ilícito con una menor, informó el Departamento de Policía de Conway en una publicación de Facebook.

Las autoridades de Arkansas comenzaron a investigar la “agresión sexual denunciada” el 27 de octubre, luego de que la madre de la adolescente “se enterara de lo sucedido y llevara a su hija a un centro médico para una evaluación”.

Según la publicación, los investigadores “identificaron a Dylan Baker, de 24 años y residente de California, como el sospechoso” y “determinaron que Baker había conocido a la menor en línea y viajado desde California a Conway, Arkansas, donde ocurrieron los presuntos delitos”.

Para cuando los investigadores identificaron a Baker, este ya había salido de Arkansas y estaba volando de regreso a California, según las autoridades. Fue detenido al aterrizar su vuelo en California.

Según la publicación, Baker será extraditado a Arkansas.

Además, el 3 de noviembre, un gran jurado federal del Distrito Este de Arkansas acusó formalmente a Baker de un cargo de viaje con la intención de participar en conducta sexual ilícita.

“El Departamento de Policía de Conway mantiene su compromiso de proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad y de exigir responsabilidades a quienes son acusados ​​de delitos contra menores a través del sistema de justicia penal”, reza la publicación.

“Asimismo, animamos a los padres y tutores a estar al tanto de las actividades en línea de sus hijos y a mantener conversaciones abiertas con ellos sobre la seguridad en internet”.

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