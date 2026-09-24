Hijo de funcionario de fiscalía de Baltimore es acusado de abusar sexualmente de dos niñas de 13 años

El hijo de un alto funcionario de la Fiscalía de la ciudad de Baltimore fue acusado de violar a dos adolescentes de 13 años en incidentes separados y de haber embarazado a una de ellas, según documentos judiciales.

Malik Hassan Allen, de 20 años, fue arrestado y enfrenta cargos de violación, agresión y abuso sexual relacionados con las denuncias presentadas por las dos menores.

Las adolescentes denunciaron que Allen las agredió sexualmente en mayo y agosto de 2025, de acuerdo con información publicada por The Baltimore Sun.

Una de las adolescentes quedó embarazada

Los documentos de arresto revisados por el periódico indican que, en agosto de 2025, la madre de una de las adolescentes informó a las autoridades que su hija había sido presuntamente violada por Allen.

Según los documentos de acusación, el sospechoso habría atacado a la menor mientras ella dormía en un sótano.

Allen presuntamente se colocó encima de la adolescente, le quitó la ropa por la fuerza y la agredió sexualmente. También habría colocado las manos alrededor del cuello de la víctima, provocando que casi perdiera el conocimiento.

El supuesto ataque terminó cuando el hermano de la adolescente llamó a Allen desde otra parte de la vivienda, según los documentos y la información citada por CBS.

Después, Allen presuntamente amenazó a la menor y le dijo que “algo le pasaría” si denunciaba el abuso.

Una hoja de revisión de fianza fechada el 17 de junio señala que la adolescente dio a luz y que un análisis de ADN confirmó que Allen era el padre biológico del bebé, según The Baltimore Sun.

Allen enfrenta otra acusación por abusos sexuales

El caso incluye además una segunda acusación derivada de dos encuentros separados que presuntamente ocurrieron dentro de la vivienda de Allen en Baltimore.

Los fiscales sostienen que las dos adolescentes fueron víctimas de agresiones sexuales durante hechos ocurridos en Baltimore.

Allen permanece detenido sin derecho a fianza y tiene programada una conferencia previa al juicio para el 1 de octubre.

Las acusaciones corresponden a hechos que presuntamente ocurrieron cuando las víctimas tenían 13 años. Allen tenía 19 o 20 años al momento de los hechos denunciados, según las fechas señaladas en los documentos.

El caso será procesado por fiscales de otro condado

Allen es hijo de Hassan Giordano, jefe de Asuntos Externos de la Fiscalía de la ciudad de Baltimore.

Debido a la posible existencia de un conflicto de intereses, la Fiscalía de Baltimore decidió no encargarse directamente de la investigación ni del procesamiento del caso.

Los hechos denunciados ocurrieron dentro de la ciudad, pero los fiscales del condado de Baltimore asumirán el caso.

“Cuando nuestra oficina tuvo conocimiento de las acusaciones, remitió inmediatamente el asunto a la Fiscalía del condado de Baltimore debido al posible conflicto, para que pudieran llevar a cabo su propia investigación”, declaró James Bentley, portavoz de la Fiscalía de la ciudad de Baltimore, a The Baltimore Sun.

Allen enfrenta los cargos mientras continúa el proceso judicial. Las acusaciones no constituyen una condena y será el proceso judicial el que determine su responsabilidad penal.

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