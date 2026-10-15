Hispano acusado de abuso a víctima de 13 años en el condado de Orange

Un hombre hispano del condado de Orange fue arrestado bajo sospecha de cometer un acto lascivo contra una adolescente de 13 años.

Juan Carlos Amaya, de 25 años y residente de Baldwin Park, fue identificado como el presunto responsable del abuso de la víctima, informó el Departamento de Policía de Irvine (IPD) en un comunicado.

#IRVINEPDPIO – News Release: Baldwin Park Man Arrested After Sexual Encounter with a 13-year-old. https://t.co/dzfY6WSGti — Irvine Police Department (@IrvinePolice) October 15, 2026

De acuerdo con las autoridades, Amaya fue acusado de comunicarse con la adolescente a través de la red social Snapchat, en la que se hizo pasar por un joven de 17 años.

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Investigadores del IPD informaron que, en julio, Amaya se encontró en un parque de Irvine con la adolescente, donde el sospechoso supuestamente cometió un acto lascivo contra la víctima.

Después de que el incidente se denunció en septiembre, los detectives comenzaron a investigar al hombre hispano de Baldwin Park.

En la investigación, las autoridades descubrieron que Amaya supuestamente se había estado comunicando con otros adolescentes a través de Snapchat y les había pedido que participaran en actos sexuales a cambio de dinero o de la entrega de cigarrillos electrónicos.

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Amaya contactaba a las víctimas con el uso de los nombres de usuario “amayaaajr” o “chamgagnealex_8” en la red social.

El 1 de octubre, los detectives localizaron a Juan Carlos Amaya en Baldwin Park, donde fue puesto bajo custodia.

La fiscalía de distrito del condado de Orange presentó el 14 de octubre cargos en contra de Amaya por un acto lascivo contra un menor de 14 años, utilizar a un menor para actos sexuales, posesión y control de pornografía infantil, y contactar a un menor con la intención de cometer un delito específico.

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Las autoridades solicitaron a cualquier persona que haya tenido interacciones similares con Amaya o que tenga información sobre este caso, que se ponga en contacto con el detective Robinson en el correo electrónico MRobinson@cityofirvine.org.

Una denuncia penal es simplemente una alegación, y se presume que todos los acusados no son culpables hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.

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