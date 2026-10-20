El PSG mantiene su paso perfecto tras hacerle cuatro goles al FC Barcelona

El Paris Saint-Germain volvió a demostrar su capacidad para resolver partidos de máxima exigencia y venció 4-2 al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes, un resultado que le permitió sumar su tercera victoria en tres jornadas de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Luis Enrique llegó a nueve puntos y mantuvo el liderato de la clasificación, después de superar a un rival que encontró respuestas durante buena parte del encuentro, pero terminó cediendo ante el empuje parisino.

Vitinha y Fabián Ruiz sentenciaron el partido en los últimos diez minutos, cuando el marcador todavía reflejaba una diferencia mínima. El PSG aprovechó los espacios que dejó el conjunto azulgrana en busca de la victoria y cerró una noche en la que también marcaron Désiré Doué y Lucas Hernández.

El Barcelona, por su parte, sufrió su primera derrota de la temporada. El tropiezo interrumpió una racha de once triunfos consecutivos del equipo de Hansi Flick y dejó pendiente la victoria número 100 del entrenador alemán al frente del conjunto catalán. La caída llegó pocos días antes del clásico contra el Real Madrid.

Un Barcelona competitivo no pudo sostener el resultado

El encuentro comenzó con el PSG decidido a imponer condiciones. Khvicha Kvaratskhelia estrelló un remate en el poste a los dos minutos y Ousmane Dembélé desperdició el rebote, antes de que el conjunto francés volviera a acercarse al arco defendido por Joan García.

El portero español tuvo intervenciones importantes durante la primera mitad, incluida una acción frente a Ferran Torres, quien había ingresado en el minuto 20 para sustituir a Dembélé por un problema muscular. El guardameta también respondió ante otros intentos de los locales y mantuvo al Barcelona en partido mientras ambos equipos intercambiaban ataques.

El marcador se abrió en el minuto 38. Doué aprovechó una pérdida de Lamine Yamal y encontró el espacio necesario para disparar desde fuera del área, en una acción que terminó con el primer gol del PSG.

Who else but Désiré Doué? ?



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El Barcelona reaccionó después del descanso. Fermín López, que había entrado por el lesionado Dani Olmo, participó en la jugada que permitió a Xavi Espart marcar el empate en el minuto 55. Para el joven futbolista fue su primer gol en la Liga de Campeones y el segundo con el primer equipo azulgrana.

El conjunto catalán tuvo oportunidades para ponerse por delante. Raphinha dispuso de una ocasión poco después del empate y, en el minuto 61, una combinación entre Lamine Yamal y Gordon dejó a Gavi en posición favorable para rematar, aunque el disparo no superó a Safonov.

La presión ofensiva del Barcelona obligó al PSG a defender durante varios minutos, pero también dejó espacios que los locales aprovecharían en el tramo decisivo.

El PSG resolvió el duelo con un final contundente

Ferran Torres volvió a encontrarse con el poste en el minuto 71. En la jugada siguiente, un tiro de esquina permitió a Lucas Hernández recuperar la ventaja para el equipo francés con un potente cabezazo en el minuto 72.

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El Barcelona intentó mantenerse en la pelea y encontró una respuesta de calidad individual. En el minuto 79, Lamine Yamal firmó el 2-2 con una definición que compensó parcialmente una actuación irregular del joven delantero, que había perdido el balón en la acción que originó el primer tanto parisino.

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La igualdad, sin embargo, duró poco. Vitinha marcó el tercer gol del PSG en el minuto 81 con un potente disparo desde la frontal del área. Cinco minutos después, Fabián Ruiz amplió la diferencia y aseguró el triunfo del conjunto local.

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El desenlace confirmó la capacidad del campeón para cerrar un partido que durante distintos pasajes había estado abierto. El PSG ya había conseguido una victoria de prestigio frente al Manchester City una semana antes y volvió a imponerse ante un rival de primer nivel europeo.

Para el Barcelona, el resultado dejó una derrota en un momento exigente del calendario. Aunque el equipo logró reaccionar tras el descanso y encontró el empate en dos ocasiones, no pudo contener la ofensiva parisina durante los minutos finales.

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