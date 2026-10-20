Johan Vásquez en la mira “Colchonera”, ¿cuál es su estatus?

Johan Vásquez es uno de los futbolistas mexicanos que más minutos tiene en el fútbol de Europa. El defensor del Genoa es uno de sus jugadores más destacados. En el Atlético de Madrid le estarían siguiendo la pista.

Según informaciones del diario AS de España, en el Atlético Madrid querrían contar con los servicios del defensor mexicano. El director de fútbol profesional del club, Mateu Alemany, querría concretar este traspaso.

“Mateu Alemany le tiene en el radar. El Genoa es penúltimo en la clasificación de la Serie A y ahora todos los esfuerzos de esta entidad están encaminados a evitar el descenso. Si el Genoa acaba bajando, parece muy factible la salida de Johan Vásquez”, informa el portal.

El propio portal detalla que Johan Vásquez se ha convertido en un jugador muy cotizado. Clubes como la Roma, Juventus y Eintracht estuvieron tras la pista del mexicano en ele último periodo de traspasos.

El estatus de Johan Vásquez

En enero de 2022 Johan Vásquez llegó al Genoa. Desde entonces el mexicano se ha convertido en una de las piezas más importantes del equipo en la zona defensiva.

Johan Vásquez tiene un contrato vigente con el Genoa hasta junio de 2028. Según informaciones de Transfermarkt, Vásquez tiene un valor de mercado que ronda los $15.7 millones de dólares.

El Genoa esta temporada lucha en los puestos de descenso. El conjunto italiano solo acumula cuatro puntos producto de una victoria y un empate. El club está en el puesto 17 de la clasificación general.

Johan Vásquez ya acumula 152 partidos disputados con la camiseta del Genoa. El defensor mexicano también ha contribuido en ofensiva con 9 goles y 1 asistencia. Vásquez ha estado dentro del campo durante más de 12,500 minutos.

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