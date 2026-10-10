Johan Vásquez registra autogol, pero el Genoa registra su primera victoria

Johan Vásquez firmó un regreso accidentado a las canchas italianas tras la fecha FIFA con la selección mexicana. El defensor azteca se mandó un involuntario autogol que complicó el panorama del Genoa en el choque frente a la Fiorentina.



Por fortuna para la causa del zaguero sonorense, la pifia en propia puerta no arruinó la fiesta de los Rossoblu en el Estadio Luigi Ferraris. La escuadra genovesa resistió a pie firme los embates finales para amarrar un dramático triunfo por 2-1.

???? ¡EL AUTOGOL DE VÁSQUEZ DA DABA ESPERANZA A LA FIORENTINA! ?



??? Johan Vásquez desvió bajo el arco un centro raso desde la derecha al minuto 73' y puso el descuento para la Viola en Marassi, pero no fue suficiente para evitar la victoria del equipo genovés.? pic.twitter.com/i8iebS9Lrg — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 10, 2026



La escuadra comandada por Daniele De Rossi por fin pudo ver la luz al final del túnel en la fecha seis del balompié de la Serie A. El conjunto local saltó al rectángulo verde con el agua hasta el cuello tras sumar apenas una unidad en el inicio del certamen.



La urgencia por abandonar el sótano de la tabla general provocó un arranque fulgurante por parte de los anfitriones en Marassi. La recompensa llegó al minuto siete del primer periodo cuando Osmaijc apareció dentro del área para inaugurar la pizarra.



La tormenta perfecta sobre el cuadro viola se completó apenas ocho minutos más tarde ante la locura de la fanaticada local. Junior Messias aprovechó una terrible entrada a destiempo de Ranieri para definir con clase y poner un baile tempranero de 2-0.



El partido marchaba sobre ruedas en territorio genovés hasta que la Fiorentina adelantó sus líneas con orgullo en la segunda mitad. El momento de drama para el central tricolor llegó al 73, cuando desvió la pelota directo a las redes de su propio arquero.



Ese tropiezo personal prolongó la racha incómoda de un Johan Vásquez que venía de arrastrar algunas dudas por lucir debajo de su nivel con el uniforme verde. El autogol le devolvió la esperanza a los visitantes y convirtió el cierre en una prueba de resistencia.

Fiorentina aren't out of this game just yet ?



An own goal from Genoa's captain Johan Vásquez gets La Viola back in the game ?



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La Fiore acarició la igualada con un cañonazo de Ndour que milagrosamente se estrelló en el metal de la cabaña defendida por el Genoa. Tras el susto provocado por el defensor mexicano, los rossoblu supieron aguantar los trapos para sellar su primera victoria.

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