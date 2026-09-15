Johan Vásquez salva al Genoa y de último momento lo mete a octavos de la Copa Italia con un golazo

Siete minutos fueron suficientes para que Johan Vásquez cambiara el rumbo del partido entre Genoa y Südtirol. El defensa mexicano ingresó de cambio al minuto 80 y, al 87, apareció en el área para marcar de cabeza el gol que le dio a su equipo la victoria por 1-0 y el boleto a los octavos de final de la Copa Italia.

El conjunto dirigido por Daniele De Rossi había dominado buena parte del encuentro, pero no conseguía superar al guardameta Stefano Plizzari. Cuando la eliminatoria parecía encaminarse hacia los penales, Vásquez apareció para resolverla.

El mexicano sustituyó a Sebastian Otoa en los últimos minutos y apenas necesitó siete para convertirse en el protagonista de la noche en el estadio Luigi Ferraris.

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Johan Vásquez entra de cambio y está metiendo el GOOOOOOOOL de la clasificación para el Genoa a los octavos de final.



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Johan Vásquez aparece en el momento decisivo

El Genoa buscó el gol desde el primer tiempo y tuvo varias oportunidades para ponerse en ventaja. Tommaso Baldanzi fue uno de los primeros en acercarse al arco visitante, mientras que Vitinha, Wiafe y Amorim también generaron peligro.

Sin embargo, Plizzari respondió cada vez que el conjunto local consiguió llegar con claridad y mantuvo el empate sin goles durante la primera mitad.

Después del descanso, Südtirol se animó a atacar y estuvo cerca de sorprender al Genoa en un contragolpe de Federico Davi, aunque Stolz apareció para evitar el gol.

De Rossi realizó movimientos ofensivos para intentar resolver el encuentro y finalmente recurrió a Johan Vásquez en el minuto 80.

La decisión tuvo efecto inmediato.

Al minuto 87, David Puczka cobró un tiro de esquina desde la derecha y envió el balón al área. Vásquez ganó la posición, se elevó y conectó un cabezazo que terminó en el ángulo inferior izquierdo de la portería de Plizzari.

#Resumen?



Genoa salió con la puntería chueca, pero un gol de Johan Vásquez, en la recta final del partido, le dio al Genoa la clasificación a 8vos en la #CoppaItalia.



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El 1-0 provocó la celebración en Marassi y evitó que el partido tuviera que definirse desde el punto penal.

Johan Vásquez vuelve a marcar con el Genoa

El gol ante Südtirol representa además el segundo partido consecutivo en el que Johan Vásquez marca para el Genoa.

El defensa mexicano había sido protagonista el pasado sábado ante Frosinone, cuando consiguió el empate para su equipo en la Serie A antes de recibir una expulsión.

Ahora volvió a aparecer en un momento determinante, aunque esta vez su anotación tuvo una consecuencia directa en una competición de eliminación directa: el Genoa avanzó a los octavos de final de la Copa Italia.

El equipo genovés terminó sufriendo en los minutos finales. Traoré, en su debut, incluso estrelló un disparo en el poste, mientras que Südtirol buscó el empate durante el tiempo añadido.

El marcador, sin embargo, ya no se movió.

Genoa enfrentará al Inter en octavos de final

Con el triunfo sobre Südtirol, el Genoa ya tiene rival para la siguiente ronda de la Copa Italia: enfrentará al Inter de Milán.

El duelo está previsto para disputarse entre diciembre y enero y representará una prueba de mayor exigencia para el conjunto de De Rossi.

Para Johan Vásquez, el partido también supone otro paso importante dentro de su actual momento con el Genoa. El mexicano comenzó la eliminatoria en el banquillo, pero terminó siendo el jugador que decidió el pase a la siguiente ronda.

Vásquez llegó al futbol italiano en 2021, procedente de Pumas, y posteriormente tuvo una etapa con Cremonese antes de regresar al Genoa.

Con el conjunto genovés se ha consolidado como defensa central y también ha portado el gafete de capitán.

Ante Südtirol, su participación volvió a ser decisiva. Entró cuando quedaban diez minutos del tiempo regular y encontró la manera de romper un partido que parecía destinado a prolongarse.

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