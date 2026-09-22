Genoa le habría cortado las alas a Johan Vásquez de emigrar a los grandes de Europa

Será el sereno y habría que tomar esta versión con pinzas, pues no existen argumentos claros si en verdad la directiva del Genoa frenó la salida del defensa mexicano Johan Vásquez, por quien aseguró el portal Claro en México, que la Roma y el Juventus mostraron gran interés en sus servicios.



Vásquez, quien sorprendió a propios con su rendimiento en el pasado Mundial 2026 asumiendo el liderazgo de la zaga azteca, subió demasiado sus bonos con sus actuaciones en los cinco encuentros que sostuvo la escuadra mexicana.

??? ¡JOHAN VÁSQUEZ PUDO CAMBIAR DE AIRES EN EUROPA!



El gran nivel del mexicano con el Genoa despertó interés en varios países en verano: Roma fue el club que más avanzó por su fichaje, mientras Juventus, Eintracht Frankfurt, Besiktas y Atlético de Madrid también lo tuvieron en? pic.twitter.com/dVy6s6fVqH — Claro Sports (@ClaroSports) September 22, 2026



Vásquez actuó en la totalidad de minutos contra Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia, Ecuador e Inglaterra, pero no solo su presencia fue notoria, sino su forma de jugar, el estilo y mando para marcar las salidas y contener a delanteros de alto nivel como el surcoreano Son Heung-min y el inglés Harry Kane.





El pretendiente que se quedó con las ganas

Dentro de todas las ofertas e interés que existió por Vásquez, el más cercano o mejor dicho, la oferta más concreta provino del AS Roma, pero al final no hubo un acuerdo por el defensa mexicano que poco a poco se ha hecho de un nombre en el complicado nivel de la Serie A.



Las pláticas caminaban con buena velocidad, pero un repentino sacudón administrativo en la directiva romana provocó que las negociaciones se congelaran por completo de la noche a la mañana.

Al caerse la opción del mexicano, el conjunto de la loba tuvo que romper el cochinito en el futbol alemán, mientras que nuestro compatriota se mantuvo firme con su actual club.



Gigantes que le echaron el ojo

El pretendiente de la capital no fue el único que preguntó por el canterano universitario, pues la Juventus también llegó a sondear la situación del futbolista atraído por su gran juego aéreo.



En otras latitudes del mapa europeo, escuadras de la jerarquía del Atlético de Madrid y el Eintracht Fráncfort evaluaron seriamente lanzar una propuesta formal, aunque las llamadas no pasaron a mayores.

Ante tanto coqueteo sin concretar, el entorno del jugador mexicano platicó con los altos mandos del cuadro rojo y azul para acordar que lo mejor para su carrera era mantener la regularidad.

? #Genoa Mexican CB Johan Vásquez linked with Frankfurt, Atletico Madrid & Be?ikta?.



? Atletico Madrid and Juventus ? Monitoring situation.



? Roma ? Seen as closest to completing deal. But Collapse after SD Massara’s departure. https://t.co/kglwXsYx36 pic.twitter.com/YVN4gpAU12 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 22, 2026





El muro de la retaguardia



Con la ventana de pases totalmente cerrada, el central enfoca todas sus baterías en el esquema táctico de su técnico, quien le ha otorgado total confianza y la etiqueta de jefe en la zona baja.

La prioridad para el defensor azteca de cara a los próximos meses será meter la pierna fuerte para rescatar a su escuadra de la zona baja de la clasificación donde las cosas marchan con urgencia.

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