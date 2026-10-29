Lionel Messi podría poner fin a su brillante carrera en el Newell’s Old Boys

Lionel Messi ya piensa con mucha frialdad en los que serán los últimos años de su brillante carrera profesional dentro de las canchas. Luego de haber tomado la determinación de retirarse de forma definitiva de la Selección Argentina, el histórico futbolista internacional podría optar por cerrar su trayectoria en clubes muy cerca de su casa.

De acuerdo a los últimos reportes periodísticos, el atacante podría protagonizar un espectacular y emotivo regreso a las filas de Newell’s Old Boys de Rosario y poder militar en el equipo que de niño gozó con sus primeros contactos con la pelota y de donde dio el salto al Barcelona.

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?? Por PRIMERA VEZ hablamos de este tema en @Estadio_3: LIONEL MESSI NUNCA estuvo TAN CERCA de venir a Newell’sI. Sería en ENERO DE 2027 pic.twitter.com/yRVWOgUEEx — Gonzalo Calvigioni (@Calvi31) October 29, 2026

De acuerdo con la información difundida en las últimas horas por el periodista especialista Gonzalo Calvigioni, la junta directiva de la institución argentina trabaja de forma intensa y silenciosa en una estrategia integral para intentar concretar la incorporación del actual futbolista del Inter Miami a comienzos del año 2027.

El posible retorno del ocho veces ganador del Balón de Oro representaría la oportunidad de oro para que el delantero vuelva a vestir la playera rojinegra, más de 25 años después de abandonar las divisiones inferiores del conjunto rosarino para emigrar al futbol europeo.

Por el momento no existe ninguna clase de confirmación oficial sobre el inicio de las negociaciones ni sobre una eventual decisión tomada por el futbolista para incorporarse al equipo de su país. La posibilidad se mantiene como un ambicioso proyecto atribuido exclusivamente a la dirigencia de Newell’s Old Boys, escuadra que buscaría establecer todas las condiciones de seguridad, logística y administrativas necesarias para presentar una propuesta formal y sumamente atractiva tanto al jugador como a todo su entorno cercano.

La estrategia del conjunto sudamericano para poder hacerse con el fichaje de Messi estaría completamente orientada a crear las condiciones óptimas para recibir al astro, cuidando al máximo cada detalle en el aspecto deportivo, económico y comercial.

La incorporación de una figura de semejante trayectoria mundial implicaría planificar cuestiones complejas relacionadas con la estructura financiera del equipo, la organización institucional del club y el tremendo impacto social que generaría su presencia diaria entre los aficionados argentinos.

En el terreno puramente deportivo, la maravillosa posibilidad de contar con Messi supondría el regreso del hijo pródigo a la institución donde comenzó a patear el balón durante su infancia. Su eventual incorporación a la plantilla de Rosario también abriría las puertas para que dispute partidos oficiales de Primera División en el futbol de su país.

LIONEL MESSI ESTA MUERTO… MUERTO DE GANAS DE JUGAR EN NEWELLS… muerto de ganas de jugar en newells un amistoso con el inter de miami en el marco de una gira internacional organizada por una empresa privada https://t.co/tmtkiO9bCR — santos torrealba (@fruguito) October 30, 2026

Una cuenta pendiente en su biografía tras haber desarrollado toda su carrera profesional en el extranjero vistiendo las camisetas del Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami, en donde marcó diferencia por su calidad futbolística y que logró arañar la gloria internacional con el título de campeón del mundo en Qatar 2022.

Lionel Messi formó parte de las categorías infantiles de Newell’s Old Boys entre los años 1995 y 2000, una etapa maravillosa en la que comenzó a pulir las habilidades que posteriormente lo llevarían a convertirse en la principal figura del planeta futbolístico. Tras su paso por Rosario, el argentino se trasladó a Cataluña para incorporarse a las divisiones inferiores del Barcelona, donde continuó su formación y debutó en el primer equipo, iniciando una trayectoria legendaria en la que conquistó absolutamente todos los títulos posibles.

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