Lionel Messi, ¿cómo quedó en la lucha por el Balón de Oro?

El Balón de Oro de 2026 no tenía a un claro ganador en la previa. Los aficionados argentinos tenían la esperanza de que Lionel Messi se quedara con este galardón tras el Mundial de 2026. Sin embargo, en las votaciones, Messi quedó rezagado.

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, fue el ganador de la edición de 2026 del Balón de Oro. No era descabellado que el delantero inglés se quedara con este premio. Lo que no se esperaba era el puesto en el que quedó Messi.

Harry Kane levantando el trofeo del Balón de Oro frente a los aficionados en Londres. ???????? pic.twitter.com/PohH3VXBe3 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 27, 2026

El futbolista del Inter Miami quedó fuera del podio en la lista final. Lionel Messi quedó en el puesto 5 en la lucha por el Balón de Oro. Messi tenía dos años consecutivos sin estar en el top 30. En su regreso quedó muy cerca de los máximos exponentes del fútbol europeo.

Los otros jugadores que superaron a Lionel Messi en el listado fueron Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid y la selección de Francia; Lamine Yamal, atacante del FC Barcelona y campeón del mundo con España y Rodri, exjugador del Manchester City y, al igual que Yamal, actual campeón del mundo.

Los números de Messi no fueron suficientes

En los números que entraron en el análisis para la elección del Balón de Oro fueron considerados al rededor de 37 partidos de Lionel Messi en la temporada.

El delantero del Inter Miami dejó un registro de 30 goles y 17 asistencias. En estos números son consideradas sus excelsas actuaciones con la selección de Argentina.

??? Lionel Messi, riéndose en la Messi Cup, mientras transcurre la gala del Balón de Oro. pic.twitter.com/1hIn5OigbT — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 26, 2026

Lionel Messi conquistó la MLS Cup y la Campeones Cup con el Inter Miami en la temporada. El futbolista argentino también lideró a la Albiceleste a la final de la Copa del Mundo de 2026.

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