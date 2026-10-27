Los memes se burlan de Lamine Yamal por no ganar el Balón de Oro

El Balón de Oro de 2026 fue muy disputado. Esta nueva edición fue ganada por el delantero inglés Harry Kane. El atacante del Bayern Munich recibió su premio en el London Palladium Theatre de Londres, Reino Unido. Los memes se burlaron de Lamine Yamal, uno de los jugadores que más habló en la previa sobre este galardón.

En varias ocasiones Lamine Yamal manifestó sus argumentos por los cuales se consideraba el gran merecedor del Balón de Oro de 2026. El delantero del FC Barcelona destacó su gran año con el conjunto catalán y la selección española.

“Yo creo que tengo posibilidades porque he hecho un gran año, pero ya veremos. No creo que lo necesite… Yo estoy orgulloso del año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado LaLiga otra vez. No puedo pedir más, he dado un nivel increíble y es vuestro trabajo, no me voy a poner a suplicar nada”, dijo Yamal previo a la entrega de premios.

Sin embargo, en la lista de votaciones, Lamine Yamal perdió el primer lugar, El Balón de Oro fue entregado a Harry Kane. El segundo jugador en la lista fue Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. Lamine Yamal cerró el podio.

NI KYLIAN MBAPPÉ NI LAMINE YAMAL… ¡EL BALÓN DE ORO ES PARA HARRY KANE! ????????#ballondor pic.twitter.com/ES5oVzUGCa — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

Premio de consuelo para Yamal

Lamine Yamal no se quedó con el Balón de Oro de 2026, pero si fue reconocido en la gala. Por tercer año consecutivo, Lamine Yamal se quedó con el Trofeo Kopa que es entregado al mejor jugador joven de todo el mundo.

Sin embargo, Lamine Yamal expresó públicamente su desacuerdo con este reconocimiento. El delantero del FC Barcelona considera que el ganador debió haber sido su compañero de club, Pau Cubarsí.

“Me gustaría que estuviera aquí. Este premio debería ser para él. Se lo merecía. Lleva tiempo dando un nivel increíble”, dijo Yamal durante la gala.

? Henry a Lamine después de ganar el Trofeo Kopa: ¿Es el que querías ganar esta noche?



JAJAJAJAJAJAJA ????#BallonDor pic.twitter.com/7SAkk3p2DK — (fan) REAL MADRID DATA ? (@DaniiRM93) October 26, 2026

Los mejores memes del Balón de Oro de 2026

Between Kylian Mbappé and Lamine Yamal who’s winning the Beggin d’Or? ?? pic.twitter.com/LqKJwdpZ0J — (fan) Yagi ? (@UTDYagi) October 26, 2026

Que hace Lamine Yamal con el coronavirus en el pecho? https://t.co/MZzJDg4WWR — Sky (@skysnown1) October 26, 2026

Lamine Yamal had just one goal contribution in the last Worldcup. But he deserves the Balon D'or because he won the World cup. pic.twitter.com/1kdpj9QlA4 — Clinton Bobby (@Clinton__Bobby) October 26, 2026

Lamine Yamal y Mbappé estuvieron dos meses diciendo que merecían ganar el Balón de Oro y no lo ganó ninguno. pic.twitter.com/i4TcN4vJy1 — San Marino Fútbol ?? (@SanMarinoTeam) October 26, 2026

Lamine Yamal at the Ballon d'or ceremony with Kylian Mbape, Harry Kane, Micheal Olise and the rest ????? pic.twitter.com/9uoSQ9AWnt — The Falcon?? (@Thefalcoking) October 26, 2026

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