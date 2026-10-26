La mexicana Charlyn Corral recibe premio a Delantera del Año en gala del Balón de Oro

Charlyn Corral se convirtió en la primera mexicana en recibir el reconocimiento a la mejor delantera en la gala del Balón de Oro, tras conquistar el trofeo Gerd Müller por su producción goleadora con Pachuca y la selección de México. La atacante fue distinguida después de una temporada 2025-2026 en la que sumó 42 anotaciones con su club y otras 11 con el combinado nacional.

La futbolista recibió el galardón acompañada en el escenario por Harry Kane, ganador del mismo premio en la categoría masculina. El reconocimiento puso en primer plano el rendimiento de Corral, quien acumuló 53 goles entre sus compromisos con Pachuca y México durante el curso.

Charlyn Corral y Harry Kane recogen los premios a mejores delanteros del año ?????????#ballondor pic.twitter.com/CmDumjcKDh — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

La mexicana expresó su satisfacción por el premio y destacó el significado de ser la primera representante de su país en obtenerlo.

“Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana en recibir este reconocimiento. Me llena de orgullo. Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien. Estar aquí me llena de mucha satisfacción. Han sido muchos goles. Después de veinte años de carrera, hoy me doy cuenta que el trabajo, el esfuerzo y la disciplina han valido la pena. Cuando haces las cosas con el corazón todo vale la pena”, dijo Corral.

CHARLYN CORRAL, EL ORGULLO DE MÉXICO ???? LA MEJOR DELANTERA DEL AÑO ?



"Cuando haces las cosas con el corazón, todo vale la pena" ?#ballondor pic.twitter.com/Qw7Eqf2ifL — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

Sus palabras también hicieron referencia a una trayectoria de dos décadas en el fútbol, durante la cual el esfuerzo y la disciplina han sido parte de su camino profesional. El premio Gerd Müller reconoce a los delanteros por su desempeño goleador y, en esta edición, la mexicana compartió protagonismo con Kane, distinguido en el apartado masculino.

????? | Hoy Charlyn Corral lleva los colores de Pachuca ??, @LigaBBVAFemenil ?? y @miseleccionfem ?? a uno de los escenarios más importantes del futbol mundial:



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Alexia Putellas vuelve a ganar el Balón de Oro

La gala también tuvo como protagonista a Alexia Putellas, quien consiguió su tercer Balón de Oro femenino. La española, actualmente jugadora del London City Lionesses y exintegrante del Barcelona, volvió a recibir el reconocimiento después de sus victorias en 2021 y 2022. Su triunfo puso fin al dominio reciente de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres ediciones anteriores.

Putellas regresó a la terna después de no haber sido nominada el curso pasado, cuando una lesión la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante buena parte de la temporada. En la campaña reconocida, registró 20 goles y 14 asistencias.

Antes de fichar por el London City Lionesses, la española formó parte del Barcelona que conquistó los tres principales títulos nacionales: Liga, Copa de la Reina y Supercopa. El equipo también ganó la Champions League, tras imponerse al Olympique de Lyon en la final.

Con la selección española, Putellas participó en la conquista de la Liga de Naciones. Sus distinciones individuales durante el periodo incluyeron el premio a la mejor jugadora de Europa otorgado por la UEFA, su inclusión en el once ideal de la Champions League y el reconocimiento como mejor futbolista de la Liga de Naciones.

El nuevo galardón amplió el dominio español en la historia del Balón de Oro femenino, que comenzó a entregarse en 2018. Desde entonces, seis premios han quedado en manos de futbolistas españolas, dentro de un historial en el que solo cuatro jugadoras han conseguido la distinción: Putellas, Bonmatí, Ada Hegerberg y Megan Rapinoe.

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