El FC Barcelona celebra los éxitos de Lionel Messi por su trayectoria

El Barcelona felicitó este viernes, a través de la red social ‘X’, al jugador argentino Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y calificó el galardón recibido como “merecido” por su “excepcional talento”, en un mensaje difundido por el club azulgrana.

Messi, quien recogió el galardón de manos de la heredera de la Corona, afirmó este jueves, en una entrevista con EFE, que se siente “muy ilusionado”, “muy feliz” y “muy agradecido” por un reconocimiento que va “más allá de lo que hace uno dentro de la cancha”.

Congratulations Leo Messi for the 2026 Princess of Asturias Award for Sports.



Richly deserved recognition for your outstanding talent, which has left a lasting impact both on and off the pitch, making you a benchmark in world football due to your excellence, commitment to sport? pic.twitter.com/XRVUUDlQvf — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 23, 2026

El argentino disputó diecisiete temporadas en el primer equipo del Barcelona, de 2004 al 2021, que este viernes le felicitó al obtener dicho premio por su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”, pero también por “su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

“Merecido reconocimiento por tu excepcional talento, que ha dejado una huella imborrable dentro y fuera del campo, convirtiéndote en un referente del fútbol mundial gracias a tu excelencia, compromiso con el deporte y solidaridad”, dijo en un mensaje el equipo de Barcelona.

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. #PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/nsL2sctvqR — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 23, 2026

Asimismo, la entidad destacó que la carrera del futbolista está “plagada de éxitos” y que su estancia en Barcelona fue una “parte clave” de su historia, donde ganó cuatro Liga de Campeones, diez Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España.

“Un vínculo inseparable que forma parte del legado del Club y por el que tu implicación siempre será motivo de orgullo“, terminó.

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