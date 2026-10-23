Checo Pérez opina sobre el Balón de Oro de 2026

La lucha por el Balón de Oro de 2026 está bastante cerrada. Lionel Messi sigue siendo un firme candidato para la obtención del título. Sergio Pérez, piloto de Cadillac en la Fórmula 1, ofreció sus consideraciones sobre este galardón. “Checo” no cree que Messi deba ser el ganador.

A Sergio Pérez no le tembló el pulso para decir cuál es el futbolista que a su juicio debería quedarse con la edición 2026 del Balón de Oro. México es un país con tradición futbolística. “Checo”, con esa cultura bastante arraigada en la disciplina, considera que Lamine Yamal tiene los argumentos para ser premiado en esta temporada.

“Yo creo que Yamal lo merece, ha jugado increíble, ha hecho, obviamente, Campeón del Mundo y está jugando en un gran nivel“, dijo el piloto mexicano.

¡Checo Pérez tiene a su candidato para ganar el Balón de Oro! ?? pic.twitter.com/BkW0MyC9jl — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 23, 2026

Lamine Yamal tuvo un buen cierre de temporada con el FC Barcelona. En la Copa del Mundo no tuvo una participación tan sobresaliente, pero logró conquistar el campeonato. Luego del Mundial, el nivel de Yamal ha sido superlativo. El español podría ser un justo merecedor de este galardón.

El ganador del Balón de Oro de 2026 se definirá el lunes 26 de octubre. Este galardón será entregado en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

Checo Pérez en la F1

Sergio Pérez no ha tenido un buen desempeño en su regreso a la Fórmula 1. A bordo de su Cadillac F1 Team, “Checo” no ha podido ganar su primer punto en la campaña.

El experimentado piloto mexicano a tenido que lidiar con el periodo de adaptación de la escudería. Su mejor puesto en la temporada fue el número 14 que lo consiguió en los Grandes Premios de Barcelona, Silverstone y Bakú. La lucha entre pilotos con Valtteri Bottas ha sido muy igualada.

Checo vuelve al GP de México con Cadillac: por más legado junto a la afición mexicana ????? https://t.co/uPCB9dAlsV pic.twitter.com/mNGO6Gl1Ls — Claro Sports (@ClaroSports) October 22, 2026

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