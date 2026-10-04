“Ha sido una carrera muy dura hoy”: Checo Pérez tras quedar en el puesto 19 del GP de Baréin

El Gran Premio de Baréin dejó una carrera especialmente complicada para Sergio Pérez, quien finalizó en la decimonovena posición con Cadillac en la aplazada decimosexta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La lluvia cambió por completo las condiciones del circuito de Sepang y obligó a los equipos a modificar sus estrategias.

Después de la carrera, el piloto mexicano reconoció que el comportamiento del asfalto fue muy diferente al que esperaba el equipo antes de la largada y admitió que mantener el monoplaza sobre la pista fue uno de los principales desafíos de la jornada.

“Ha sido una carrera muy dura hoy. Pensábamos que el asfalto se iba a secar mucho antes de lo que lo hizo; pero después de la primera vuelta me di cuenta que era realmente complicado mantener el coche en pista”, manifestó a la agencia EFE ‘Checo’, nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón del mundo hace tres, y que cuenta un total de seis victorias en la Fórmula 1.

Verstappen consigue su primera victoria del año en una carrera marcada por la lluvia

La carrera comenzó con más de hora y media de retraso debido a la lluvia y terminó con Max Verstappen como ganador. El piloto de Red Bull consiguió así su primer triunfo de la temporada y elevó a 72 su número de victorias en la Fórmula 1.

El neerlandés estuvo acompañado en el podio por Andrea Kimi Antonelli, segundo con Mercedes, y Lewis Hamilton, quien terminó tercero con Ferrari. El resultado permitió además a Antonelli reforzar su liderato del campeonato, mientras que Fernando Alonso consiguió el octavo puesto, su mejor resultado del año. Carlos Sainz terminó decimoséptimo y Franco Colapinto fue decimotercero.

Masterful Max ?



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Para Sergio Pérez, la jornada terminó mucho más atrás, en el puesto 19. Las condiciones cambiantes del asfalto y las decisiones estratégicas marcaron una carrera en la que Cadillac tuvo dificultades para encontrar el ritmo adecuado.

‘Checo’ Pérez explica la estrategia de Cadillac

La lluvia llevó a Cadillac a tomar decisiones distintas durante la competencia. Una de ellas fue realizar una parada en boxes para montar neumáticos intermedios, una elección que permitió al equipo mejorar temporalmente el rendimiento del monoplaza.

“Decidimos hacer un ‘pit stop’ y, con el neumático intermedio, el coche era más competitivo y estábamos cerrando la distancia con los coches que iban por delante. Nos las arreglamos para sacar ventaja a los coches que iban por detrás, así que en esos momentos la estrategia parecía buena”, comentó el mexicano, en la pista en la que logró, hace catorce años, el primero de sus 39 podios en la Fórmula 1.

La situación cambió con la aparición del coche de seguridad. El grupo se compactó y Cadillac perdió parte de la ventaja que había conseguido con su estrategia.

“Desgraciadamente, salió el coche de seguridad y el grupo se volvió a compactar, por lo que se esfumó la ventaja que teníamos y eso cambió por completo la imagen de la carrera”, dijo. “Fue una carrera muy exigente y las sensaciones en el coche eran dificultosas, a ratos”, apuntó el bravo piloto tapatío tras la carrera de este domingo.

¡EL CULPABLE! ?



? Sergio Pérez afirmó que el safety car que salió al inicio del GP de Bahréin, por un retiro de Valtteri Bottas, complicó su carrera, en la que terminó en el puesto 19.#CentralFOX pic.twitter.com/uinRbBP3QF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 4, 2026

Sergio Pérez señala un problema de software

Las complicaciones para Sergio Pérez no estuvieron relacionadas únicamente con el estado de la pista. El mexicano también explicó que algunos monoplazas presentaron problemas de software durante las primeras vueltas, una situación que, según indicó, está siendo examinada por la FIA.

“Al principio, algunos coches tuvieron un problema relacionado con el software, que afectó a su funcionamiento, y entiendo que es algo que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) está examinando de forma clara”, comentó el piloto de Guadalajara.

El resultado dejó a Pérez en la parte baja de la clasificación, pero el piloto de Cadillac prefirió quedarse con los aprendizajes de una carrera marcada por condiciones poco habituales y por los constantes cambios en la estrategia.

“Estoy seguro de que aprenderemos de ello y aplicaremos esas lecciones en las próximas carreras”, declaró ‘Checo’ este domingo después del Gran Premio de Baréin que tuvo lugar en Sepang.

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